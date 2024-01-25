Песков оценил сроки награждения погибшего экипажа Ил-76

Необходимо расследовать авиакатастрофу в Белгородской области, сообщил Песков
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Экипаж самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, может быть представлен к наградам, но только после расследования катастрофы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Прежде чем представить экипаж Ил-76 к наградам, должно завершиться расследование авиакатастрофы», — приводит РИА Новости слова Пескова. Он подчеркнул, что расследование должно быть международным.
Разбившимся самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. В результате катастрофы все шесть членов экипажа — 65 пленных ВСУ и трое сопровождающих погибли.
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