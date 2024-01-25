Власти Оренбуржья опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Все члены экипажа Ил-76 погибли (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. Аппарат губернатора и правительства региона опубликовал список погибших членов экипажа.

«Командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — приводится список погибших членов экипажа Ил-76. Его опубликовали в telegram-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Там также выразили соболезнования родным и близким героев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. В результате теракта погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. URA.RU рассказывало о деталях трагедии. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Ил-76, передает RT. Главред RT Маргарита Симоньян публиковала список погибших украинских военнопленных.