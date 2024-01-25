Екатеринбуржец после убийства дочери ограбил приютившего его семью знакомого

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Статьи об убийстве и грабеже СК объединил в одно дело Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Екатеринбуржец Илья Иванов, обвиняемый в убийстве двухлетней дочери, после смерти ребенка ограбил хозяина квартиры, который приютил его с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«В день после убийства ребенка Иванов ограбил хозяина квартиры, которую снимал, и где было совершено преступление. Когда хозяин зашел в жилище, Иванов ударил его и вынес стиральную машину, телевизор и прочую бытовую технику на сумму порядка 150 тысяч рублей. Вызвал такси и увез для продажи», — объяснил собеседник агентства.

Кроме статьи «Убийство малолетнего» мужчине вменяют еще и «Грабеж». В данный момент он находится под арестом, как сообщало URA.RU, Свердловский областной суд отклонил его апелляцию об изменении меры пресечения.

Иванов обвиняется в убийстве своей двухлетней дочери. По версии следствия, мужчина после скандала с женой проломил девочке череп и выбросил ее из окна пятого этажа. Тело ребенка было найдено лишь спустя четыре дня — его быстро засыпал снегопад. В тот день Иванов якобы требовал от жены достать 100 тысяч рублей на наркотики и взял собственную дочь в заложники. URA.RU подробно рассказывало о трагедии в своем сюжете.

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Екатеринбуржец Илья Иванов, обвиняемый в убийстве двухлетней дочери, после смерти ребенка ограбил хозяина квартиры, который приютил его с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «В день после убийства ребенка Иванов ограбил хозяина квартиры, которую снимал, и где было совершено преступление. Когда хозяин зашел в жилище, Иванов ударил его и вынес стиральную машину, телевизор и прочую бытовую технику на сумму порядка 150 тысяч рублей. Вызвал такси и увез для продажи», — объяснил собеседник агентства. Кроме статьи «Убийство малолетнего» мужчине вменяют еще и «Грабеж». В данный момент он находится под арестом, как сообщало URA.RU, Свердловский областной суд отклонил его апелляцию об изменении меры пресечения. Иванов обвиняется в убийстве своей двухлетней дочери. По версии следствия, мужчина после скандала с женой проломил девочке череп и выбросил ее из окна пятого этажа. Тело ребенка было найдено лишь спустя четыре дня — его быстро засыпал снегопад. В тот день Иванов якобы требовал от жены достать 100 тысяч рублей на наркотики и взял собственную дочь в заложники. URA.RU подробно рассказывало о трагедии в своем сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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