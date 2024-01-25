Екатеринбуржцев пугают сугробы высотой с человека на тротуарах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неубранные дороги. Екатеринбург
Горожанам приходится пробираться через огромные залежи снега Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на заваленные снегом и скользкие тротуары. В некоторых местах сугробы достигают высоты человеческого роста, рассказали URA.RU недовольные читатели.

«Сегодня по тротуару на Розы Люксембург, 62 передвигаться было очень интересно. Прямо как в катакомбах, только снежных. Женщина впереди меня шла, так вообще чуть не упала из-за неровной дороги», — сообщил один из читателей и предоставил видео. На кадрах заметно, как идущая впереди женщина аккуратно скользит по ямам на тротуаре, чтобы не упасть.

«Это так нужно забираться на пешеходную дорогу? Подъем больше 25 сантиметров, причем около детской больницы №11», — негодует другая читательница. Также екатеринбуржцы пожаловались на скользкие тротуары рядом с детской художественной школой №1 на Малышева, 47.

В конце 2023 года в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега — 60 мм при норме в 28 мм. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега, но некоторые подрядчики саботировали работы. Мэрия 24 января пообещала очистить тротуары от снега за неделю.

Подход к детской больнице №11 в Верх-Исетском районе
Подход к детской больнице №11 в Верх-Исетском районе
Фото:
Неубранные дороги. Екатеринбург
Многие екатеринбуржцы падают на скользких дорогах
Фото:

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Жители Екатеринбурга пожаловались на заваленные снегом и скользкие тротуары. В некоторых местах сугробы достигают высоты человеческого роста, рассказали URA.RU недовольные читатели. «Сегодня по тротуару на Розы Люксембург, 62 передвигаться было очень интересно. Прямо как в катакомбах, только снежных. Женщина впереди меня шла, так вообще чуть не упала из-за неровной дороги», — сообщил один из читателей и предоставил видео. На кадрах заметно, как идущая впереди женщина аккуратно скользит по ямам на тротуаре, чтобы не упасть. «Это так нужно забираться на пешеходную дорогу? Подъем больше 25 сантиметров, причем около детской больницы №11», — негодует другая читательница. Также екатеринбуржцы пожаловались на скользкие тротуары рядом с детской художественной школой №1 на Малышева, 47. В конце 2023 года в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега — 60 мм при норме в 28 мм. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега, но некоторые подрядчики саботировали работы. Мэрия 24 января пообещала очистить тротуары от снега за неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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