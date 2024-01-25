В Таиланде задержали группу Би-2

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде (на фото: Лева Би-2 признан иноагентом в РФ)
новость из сюжетаИноагенты РФ
Группу «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения. Об этом сообщила туристическая полиция.
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«Участники рок-группы „Би-2“ задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу», — говорится в сообщении туристической полиции. Информацию передает ТАСС.
Обновлено в 13:46: группе грозит 124 тысячи рублей штрафа и депортация, передает Shot.
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