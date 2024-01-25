В Таиланде задержали группу Би-2

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде (на фото: Лева Би-2 признан иноагентом в РФ) Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Группу «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения. Об этом сообщила туристическая полиция.

Новость по теме
Какие проблемы у уехавших из России артистов за рубежом

«Участники рок-группы „Би-2“ задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу», — говорится в сообщении туристической полиции. Информацию передает ТАСС.

Обновлено в 13:46: группе грозит 124 тысячи рублей штрафа и депортация, передает Shot.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группу «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения. Об этом сообщила туристическая полиция. «Участники рок-группы „Би-2“ задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу», — говорится в сообщении туристической полиции. Информацию передает ТАСС. Обновлено в 13:46: группе грозит 124 тысячи рублей штрафа и депортация, передает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...