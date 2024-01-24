24 января 2024

В ХМАО мэр извинился перед женщиной, которой самой пришлось копать могилу матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, снег, зима, кладбище, деревянные кресты
Ритуальщики предложили женщине потратить 60 тысяч рублей или копать мерзлый грунт самостоятельно Фото:

Мэр Мегиона Алексей Петриченко принес извинения семье Оксаны Шустовой. Ритуальщики поставили семью покойной перед выбором — заплатить деньги рабочим, либо извлекать мерзлый грунт вручную. Причиной ситуации стал дефицит мест для захоронения — новые места для могил закончились раньше, чем подрядчик приступил к работам по расширению кладбища. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Глава города Алексей Петриченко встретился с мегионкой Оксаной Шустовой и принес ей и ее семье соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями. Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь», — прокомментировали в ведомстве.

По данным администрации, муниципальный контракт на строительство второго этапа городского кладбища заключен в январе 2024 года. На расширение погоста мэрия потратит 25 миллионов рублей. «Выполнение работ обеспечит 800 мест для захоронений, которых ориентировочно хватит на два года. В настоящее время работы по отсыпке продолжаются», — уточнили в мэрии.

О том, что ритуальщики потребовали с семьи Шустовых 60 тысяч рублей, сама Оксана написала в комментариях на странице мэра Петриченко. Он попросил ее контакты и несколько дней вопрос был в работе. После скандала на кладбище появились экскаваторы, но мегионцы пишут в соцсетях, что опасаются миграции гробов с телами их родственников, когда весной болото на кладбище растает.

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Мэр Мегиона Алексей Петриченко принес извинения семье Оксаны Шустовой. Ритуальщики поставили семью покойной перед выбором — заплатить деньги рабочим, либо извлекать мерзлый грунт вручную. Причиной ситуации стал дефицит мест для захоронения — новые места для могил закончились раньше, чем подрядчик приступил к работам по расширению кладбища. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Глава города Алексей Петриченко встретился с мегионкой Оксаной Шустовой и принес ей и ее семье соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями. Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь», — прокомментировали в ведомстве. По данным администрации, муниципальный контракт на строительство второго этапа городского кладбища заключен в январе 2024 года. На расширение погоста мэрия потратит 25 миллионов рублей. «Выполнение работ обеспечит 800 мест для захоронений, которых ориентировочно хватит на два года. В настоящее время работы по отсыпке продолжаются», — уточнили в мэрии. О том, что ритуальщики потребовали с семьи Шустовых 60 тысяч рублей, сама Оксана написала в комментариях на странице мэра Петриченко. Он попросил ее контакты и несколько дней вопрос был в работе. После скандала на кладбище появились экскаваторы, но мегионцы пишут в соцсетях, что опасаются миграции гробов с телами их родственников, когда весной болото на кладбище растает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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