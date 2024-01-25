«Уральский Халк» Штырков встретится с топовым бойцом ММА. Фото

25 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Иван Штырков представляет команду «Архангел Михаил» Фото: пресс-служба RCC Боец из Екатеринбурга Иван Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга с топовым бойцом ММА Вагабом Вагабовым 24 февраля в Тюмени. Бой станет главным событием турнира RCC 18, рассказали в пресс-службе промоушена. «Формула боя: три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг. И Штырков, и Вагабов входят в число самых известных бойцов страны, и менеджмент лиги уже давно работал над организацией противостояния. Переговоры о поединке начались около двух лет назад», — делятся подробностями в RCC. Для Ивана Штыркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга: за последний год он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева. Вагабов же пришел в профессиональный кикбоксинг еще в 19 лет, сейчас в его активе титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение. Турнир RCC 18 пройдет в спортивном комплексе «Центральный». В карде запланированы 13 поединков по правилам ММА и кикбоксингу.

Боец из Екатеринбурга Иван Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга с топовым бойцом ММА Вагабом Вагабовым 24 февраля в Тюмени. Бой станет главным событием турнира RCC 18, рассказали в пресс-службе промоушена. «Формула боя: три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг. И Штырков, и Вагабов входят в число самых известных бойцов страны, и менеджмент лиги уже давно работал над организацией противостояния. Переговоры о поединке начались около двух лет назад», — делятся подробностями в RCC. Для Ивана Штыркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга: за последний год он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева. Вагабов же пришел в профессиональный кикбоксинг еще в 19 лет, сейчас в его активе титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение. Турнир RCC 18 пройдет в спортивном комплексе «Центральный». В карде запланированы 13 поединков по правилам ММА и кикбоксингу.