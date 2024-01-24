24 января 2024

Тюменские турфирмы раскрыли цены путевок на майские праздники

Стоимость путевок на майские праздники из Тюмени начинается от 25 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, отель, гостиница, отдых, отпуск, город сочи
Самые дешевые путевки с вылетом из Тюмени — в Сочи Фото:

Тюменские туристические фирмы открыли продажи путевок на майские праздники. Цены на них начинаются от 25 тысяч рублей на человека, сообщила Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм.

«Стоимость туров на майские праздники в Тюмени начинается от 25 тысяч рублей. Это путевки в Сочи на семь дней на одного туриста. Туры за границу — от 70 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова.

Семидневный отдых в Турции с вылетом из Тюмени обойдется горожанам от 70 тысяч рублей. Путевка рассчитана на пятизвездочный отель с системой «Все включено».

Несколько дешевле будут стоить путевки для тюменцев с вылетом из Екатеринбурга, при этом выбор стран — гораздо шире. Так отдых на турецком побережье там начинается от 60 тысяч рублей. Туры в ОАЭ — от 67 тысяч рублей с человека, путевки в Египет и Таиланд — от 76 и 86 тысяч соответственно.

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Тюменские туристические фирмы открыли продажи путевок на майские праздники. Цены на них начинаются от 25 тысяч рублей на человека, сообщила Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Стоимость туров на майские праздники в Тюмени начинается от 25 тысяч рублей. Это путевки в Сочи на семь дней на одного туриста. Туры за границу — от 70 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова. Семидневный отдых в Турции с вылетом из Тюмени обойдется горожанам от 70 тысяч рублей. Путевка рассчитана на пятизвездочный отель с системой «Все включено». Несколько дешевле будут стоить путевки для тюменцев с вылетом из Екатеринбурга, при этом выбор стран — гораздо шире. Так отдых на турецком побережье там начинается от 60 тысяч рублей. Туры в ОАЭ — от 67 тысяч рублей с человека, путевки в Египет и Таиланд — от 76 и 86 тысяч соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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