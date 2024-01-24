Тюменские турфирмы раскрыли цены путевок на майские праздники

Стоимость путевок на майские праздники из Тюмени начинается от 25 тысяч рублей

25 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Самые дешевые путевки с вылетом из Тюмени — в Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменские туристические фирмы открыли продажи путевок на майские праздники. Цены на них начинаются от 25 тысяч рублей на человека, сообщила Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Стоимость туров на майские праздники в Тюмени начинается от 25 тысяч рублей. Это путевки в Сочи на семь дней на одного туриста. Туры за границу — от 70 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова. Семидневный отдых в Турции с вылетом из Тюмени обойдется горожанам от 70 тысяч рублей. Путевка рассчитана на пятизвездочный отель с системой «Все включено». Несколько дешевле будут стоить путевки для тюменцев с вылетом из Екатеринбурга, при этом выбор стран — гораздо шире. Так отдых на турецком побережье там начинается от 60 тысяч рублей. Туры в ОАЭ — от 67 тысяч рублей с человека, путевки в Египет и Таиланд — от 76 и 86 тысяч соответственно.

Тюменские туристические фирмы открыли продажи путевок на майские праздники. Цены на них начинаются от 25 тысяч рублей на человека, сообщила Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Стоимость туров на майские праздники в Тюмени начинается от 25 тысяч рублей. Это путевки в Сочи на семь дней на одного туриста. Туры за границу — от 70 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова. Семидневный отдых в Турции с вылетом из Тюмени обойдется горожанам от 70 тысяч рублей. Путевка рассчитана на пятизвездочный отель с системой «Все включено». Несколько дешевле будут стоить путевки для тюменцев с вылетом из Екатеринбурга, при этом выбор стран — гораздо шире. Так отдых на турецком побережье там начинается от 60 тысяч рублей. Туры в ОАЭ — от 67 тысяч рублей с человека, путевки в Египет и Таиланд — от 76 и 86 тысяч соответственно.