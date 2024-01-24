24 января 2024

У волка, который загрыз курганскую женщину, не было бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, волк
У нападавшего на людей волка не нашли вируса бешенства Фото:
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Волки напали на курганцев

Волк, который загрыз насмерть жительницу Курганской области, не был заражен вирусом бешенства. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей поселка Курорт Озеро Медвежье ночью 22 января», — говорится в сообщении. Продолжаются исследования биоматериала хищника продолжаются. О результатах более глубокого анализа будет сообщено дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошел единичный случай нападения волка на людей. В результате происшествия погибла одна женщина из Петуховского округа. Еще трое получили ранения. Предполагалось, что у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников перевели на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными при выходе на улицу в темное время суток. В регионе начали патрулировать местность.

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Волк, который загрыз насмерть жительницу Курганской области, не был заражен вирусом бешенства. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей поселка Курорт Озеро Медвежье ночью 22 января», — говорится в сообщении. Продолжаются исследования биоматериала хищника продолжаются. О результатах более глубокого анализа будет сообщено дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошел единичный случай нападения волка на людей. В результате происшествия погибла одна женщина из Петуховского округа. Еще трое получили ранения. Предполагалось, что у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников перевели на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными при выходе на улицу в темное время суток. В регионе начали патрулировать местность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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