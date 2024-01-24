У волка, который загрыз курганскую женщину, не было бешенства

Волк, который загрыз насмерть жительницу Курганской области, не был заражен вирусом бешенства. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей поселка Курорт Озеро Медвежье ночью 22 января», — говорится в сообщении. Продолжаются исследования биоматериала хищника продолжаются. О результатах более глубокого анализа будет сообщено дополнительно.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошел единичный случай нападения волка на людей. В результате происшествия погибла одна женщина из Петуховского округа. Еще трое получили ранения. Предполагалось, что у животного было бешенство. После инцидента в округе переводили школьников перевели на дистанционное обучение, а граждан просили быть осторожными при выходе на улицу в темное время суток. В регионе начали патрулировать местность.
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