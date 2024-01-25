Екатеринбуржец свалил на жену убийство ребенка, выброшенного с 5 этажа

25 января 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Обвиняемый утверждает, что к гибели малышки причастна мать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Екатеринбуржец Илья Иванов, обвиняемый в убийстве двухлетней дочери, заявил, что к гибели ребенка причастна супруга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «На допросах Иванов вину не признал. Уверял, что не ударял и не выбрасывал ребенка из окна. По его словам, к смерти дочери причастна мама, то есть его жена», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о самых первых допросах, когда мужчину только задержали по подозрению в убийстве. Что обвиняемый говорит следователям сейчас, источник рассказать затруднился. Илья Иванов обвиняется в убийстве двухлетней дочери. По версии следствия, мужчина проломил ребенку череп и выбросил из окна пятого этажа. Позже он ограбил хозяина квартиры, которую снимал. Родственники семьи рассказывали URA.RU, что Иванов страдает наркозависимостью и в роковой день требовал у жены добыть 100 тысяч рублей. Якобы он отправил ее искать нужную сумму, а сам расправился с ребенком. «Тело девочки нашли в снегу лишь через четыре дня. Все это время Иванов водил родню за нос и рассказывал по телефону, что с малышкой все в порядке», — добавил источник.

Екатеринбуржец Илья Иванов, обвиняемый в убийстве двухлетней дочери, заявил, что к гибели ребенка причастна супруга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «На допросах Иванов вину не признал. Уверял, что не ударял и не выбрасывал ребенка из окна. По его словам, к смерти дочери причастна мама, то есть его жена», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о самых первых допросах, когда мужчину только задержали по подозрению в убийстве. Что обвиняемый говорит следователям сейчас, источник рассказать затруднился. Илья Иванов обвиняется в убийстве двухлетней дочери. По версии следствия, мужчина проломил ребенку череп и выбросил из окна пятого этажа. Позже он ограбил хозяина квартиры, которую снимал. Родственники семьи рассказывали URA.RU, что Иванов страдает наркозависимостью и в роковой день требовал у жены добыть 100 тысяч рублей. Якобы он отправил ее искать нужную сумму, а сам расправился с ребенком. «Тело девочки нашли в снегу лишь через четыре дня. Все это время Иванов водил родню за нос и рассказывал по телефону, что с малышкой все в порядке», — добавил источник.