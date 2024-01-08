Мать рассказала, что произошло в день, когда екатеринбуржец выбросил дочь с 5 этажа

Екатеринбуржец с ножом требовал у жены 100 тыс., а потом выбросил дочь с 5 этажа

09 января 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец Илья Иванов перед тем как выбросить двухлетнюю дочь из окна, требовал с ножом у жены достать 100 тысяч рублей на наркотики. Якобы он выгнал женщину искать деньги, оставив себе ребенка как заложника. Новые подробности трагедии URA.RU рассказала родственница семьи со слов матери убитой девочки. «В тот день Илья якобы требовал от Ксении 100 тысяч рублей на наркотики. Она рассказала, что он угрожал ей ножом. Выгнал из дома со словами — «Без денег не возвращайся. Ребенка получишь, когда принесешь деньги», — передала рассказ Ксении собеседница. Ксения утверждает, что прямиком направилась в отделение полиции и написала заявление о пропаже ребенка. Она объяснила родным, что если бы заявила, что дочь удерживает родной отец, то силовики бы якобы ничего не предприняли. После этого женщина отправилась по знакомым, с кем отмечала Новый год. В это время полиция и волонтеры искали ребенка. Девочку нашли лишь спустя четыре дня после пропажи, 3 января, в снегу: выяснилось, что малышку выбросил из окна пятого этажа родной отец. Он был задержан и помещен под арест. Ксения же, уже зная о гибели дочери, скрывала этот факт от родных. Так, 3 января она пришла к своей матери, заняла пять тысяч «на кроватку ребенку» и снова исчезла. О трагедии с малышкой родственники узнали из новостей. Лишь тогда Ксения на прямой вопрос ответила: «Да, Илья убил дочь». Позже выяснилось, что мужчина был виновен не в одной детской смерти: ранее он жестоко избил сына, который стал инвалидом и умер. Также он избивал беременную Ксению, у которой случился выкидыш. «Я считаю, что это она виновата в смерти девочки, мы, родня, Ксению проклинаем. Много раз предупреждали, чтобы бежала от мужа, берегла ребенка. Бабушка хотела оформить опекунство над дочерью, но не успела», — сокрушается женщина.