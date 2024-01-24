24 января 2024

В Новом Уренгое женщину незаконно выселили из служебного жилья

Бастрыкин поручил разобраться в законности выселения жительницы ЯНАО из квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил проверить законность выселения жительницы ЯНАО из жилья Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину выселили из служебного жилья. Дело дошло до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил проверить законность этого факта, сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Нового Уренгоя. По словам женщины, суд отказал ей в предоставлении квартиры, настаивая на том, что у нее есть жилье в другом регионе», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.

Следователями регионального следственного управления будет проведена проверка факта превышения должностных полномочий. Руководитель управления Андрей Егоров представит доклад в центральное ведомство.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину выселили из служебного жилья. Дело дошло до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил проверить законность этого факта, сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Нового Уренгоя. По словам женщины, суд отказал ей в предоставлении квартиры, настаивая на том, что у нее есть жилье в другом регионе», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале. Следователями регионального следственного управления будет проведена проверка факта превышения должностных полномочий. Руководитель управления Андрей Егоров представит доклад в центральное ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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