В Новом Уренгое женщину незаконно выселили из служебного жилья

В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину выселили из служебного жилья. Дело дошло до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил проверить законность этого факта, сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Нового Уренгоя. По словам женщины, суд отказал ей в предоставлении квартиры, настаивая на том, что у нее есть жилье в другом регионе», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.
Следователями регионального следственного управления будет проведена проверка факта превышения должностных полномочий. Руководитель управления Андрей Егоров представит доклад в центральное ведомство.
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