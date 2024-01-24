В Новом Уренгое женщину незаконно выселили из служебного жилья

Бастрыкин поручил разобраться в законности выселения жительницы ЯНАО из квартиры

25 января 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить законность выселения жительницы ЯНАО из жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину выселили из служебного жилья. Дело дошло до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил проверить законность этого факта, сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Нового Уренгоя. По словам женщины, суд отказал ей в предоставлении квартиры, настаивая на том, что у нее есть жилье в другом регионе», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале. Следователями регионального следственного управления будет проведена проверка факта превышения должностных полномочий. Руководитель управления Андрей Егоров представит доклад в центральное ведомство.

В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину выселили из служебного жилья. Дело дошло до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил проверить законность этого факта, сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Нового Уренгоя. По словам женщины, суд отказал ей в предоставлении квартиры, настаивая на том, что у нее есть жилье в другом регионе», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале. Следователями регионального следственного управления будет проведена проверка факта превышения должностных полномочий. Руководитель управления Андрей Егоров представит доклад в центральное ведомство.