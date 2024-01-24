24 января 2024

Тюмень поставляла в другие регионы России инфицированных коров

В Тюмени из-за инфекции ограничили покупку сельскохозяйственных животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие молочной фермы в селе Петелино. Тюменская область, коровы, животноводство
Из-за инфицированных коров эпидемии начались в Хакассии, Тыве и Красноярском крае Фото:

Тюменская область поставляла в Хакассию, Тыву и Красноярский край инфицированных опасными болезнями коров. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Покупку сельскохозяйственных животных начали ограничивать в Тюменской области, Хакасии, Тыве и Красноярском крае. В декабре прошлого года из Ишимского района региона вывезли партию животных без справок о прививках. В итоге некоторые особи оказались больными — минимум 14 голов утилизировали и еще 350 закрыли на карантин», — сообщает Mash.

В настоящий момент в Ишимском районе продажу КРС без справок и по низким ценам запретили. URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается.

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Тюменская область поставляла в Хакассию, Тыву и Красноярский край инфицированных опасными болезнями коров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Покупку сельскохозяйственных животных начали ограничивать в Тюменской области, Хакасии, Тыве и Красноярском крае. В декабре прошлого года из Ишимского района региона вывезли партию животных без справок о прививках. В итоге некоторые особи оказались больными — минимум 14 голов утилизировали и еще 350 закрыли на карантин», — сообщает Mash. В настоящий момент в Ишимском районе продажу КРС без справок и по низким ценам запретили. URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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