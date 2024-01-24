Тюмень поставляла в другие регионы России инфицированных коров

Тюменская область поставляла в Хакассию, Тыву и Красноярский край инфицированных опасными болезнями коров. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Покупку сельскохозяйственных животных начали ограничивать в Тюменской области, Хакасии, Тыве и Красноярском крае. В декабре прошлого года из Ишимского района региона вывезли партию животных без справок о прививках. В итоге некоторые особи оказались больными — минимум 14 голов утилизировали и еще 350 закрыли на карантин», — сообщает Mash.
В настоящий момент в Ишимском районе продажу КРС без справок и по низким ценам запретили. URA.RU направило запрос в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается.
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