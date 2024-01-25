Суд оштрафовал на 5 тысяч свердловчанина, чья дочь задохнулась в кроватке

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События на улице Карбышева, 2. Свердловская область, Первоуральск, улица карбышева2, город первоуральск
Трагедия произошла на улице Карбышева Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Жителя Первоуральска (Свердловская область), которого сперва задержали по подозрению в смерти пятимесячной дочери, но вскоре отпустили, оштрафовали на 5 тысяч рублей по новому делу — за избиение жены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Первоуральского городского суда.

«В отношении Александра Н. был рассмотрен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“ и назначен штраф в размере 5000 рублей», — рассказали в суде. Заявление на мужа написала его супруга Татьяна, еще раньше в полицию обращались сотрудники поликлиники, где девушка наблюдалась с беременностью. Плохие отношения с мужем у нее были давно, одно время она даже жила в кризисном центре.

Пятимесячная дочь Татьяны и Александра погибла 21 января. По словам соседей, отец накрыл девочку вещами, чтобы та успокоилась, а жене заходить в комнату запретил. Спустя время мать обнаружила ребенка мертвым и вызвала скорую. Тем не менее по данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Жителя Первоуральска (Свердловская область), которого сперва задержали по подозрению в смерти пятимесячной дочери, но вскоре отпустили, оштрафовали на 5 тысяч рублей по новому делу — за избиение жены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Первоуральского городского суда. «В отношении Александра Н. был рассмотрен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“ и назначен штраф в размере 5000 рублей», — рассказали в суде. Заявление на мужа написала его супруга Татьяна, еще раньше в полицию обращались сотрудники поликлиники, где девушка наблюдалась с беременностью. Плохие отношения с мужем у нее были давно, одно время она даже жила в кризисном центре. Пятимесячная дочь Татьяны и Александра погибла 21 января. По словам соседей, отец накрыл девочку вещами, чтобы та успокоилась, а жене заходить в комнату запретил. Спустя время мать обнаружила ребенка мертвым и вызвала скорую. Тем не менее по данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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