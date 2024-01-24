Команда Пермского университета претендует на 10 млн рублей от ТНТ

Сборная команда КВН Пермского классического университета (ПГНИУ) поборется за 10 миллионов рублей в шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Пермские студенты примут участие во втором сезоне проекта, съемки которого пройдут в Москве, рассказали в вузе.
«Наша сборная прошла кастинг в юмористический проект телеканала ТНТ и компании АМиК „Лига городов“. Ребята уже сегодня прилетают в Москву. Там пройдут съемки второго сезона», — рассказали URA.RU в вузе.
В «Лиге городов» команды борются за главный приз в 10 миллионов рублей. Им помогают известные в мире юмора наставники — в первом сезоне это были Сергей Светлаков, Марина Кравец, Алексей Щербаков и Артем Калайджян. Ведущий шоу — Тимур Родригез. По итогам 2023 года победу в проекте одержала команда «Чемодан» из города Гурьев.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.