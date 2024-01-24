24 января 2024

Команда Пермского университета претендует на 10 млн рублей от ТНТ

Команда КВН Пермского университета поборется за 10 млн рублей в «Лиге городов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, родригез тимур
Ведет шоу «Лига городов» Тимур Родригез (архивное фото) Фото:

Сборная команда КВН Пермского классического университета (ПГНИУ) поборется за 10 миллионов рублей в шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Пермские студенты примут участие во втором сезоне проекта, съемки которого пройдут в Москве, рассказали в вузе.

«Наша сборная прошла кастинг в юмористический проект телеканала ТНТ и компании АМиК „Лига городов“. Ребята уже сегодня прилетают в Москву. Там пройдут съемки второго сезона», — рассказали URA.RU в вузе.

В «Лиге городов» команды борются за главный приз в 10 миллионов рублей. Им помогают известные в мире юмора наставники — в первом сезоне это были Сергей Светлаков, Марина Кравец, Алексей Щербаков и Артем Калайджян. Ведущий шоу — Тимур Родригез. По итогам 2023 года победу в проекте одержала команда «Чемодан» из города Гурьев.

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Сборная команда КВН Пермского классического университета (ПГНИУ) поборется за 10 миллионов рублей в шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Пермские студенты примут участие во втором сезоне проекта, съемки которого пройдут в Москве, рассказали в вузе. «Наша сборная прошла кастинг в юмористический проект телеканала ТНТ и компании АМиК „Лига городов“. Ребята уже сегодня прилетают в Москву. Там пройдут съемки второго сезона», — рассказали URA.RU в вузе. В «Лиге городов» команды борются за главный приз в 10 миллионов рублей. Им помогают известные в мире юмора наставники — в первом сезоне это были Сергей Светлаков, Марина Кравец, Алексей Щербаков и Артем Калайджян. Ведущий шоу — Тимур Родригез. По итогам 2023 года победу в проекте одержала команда «Чемодан» из города Гурьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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