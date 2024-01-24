24 января 2024

В газовой столице ЯНАО дорожники заваливают горами снега тротуары и парковки. Фото

В Новом Уренгое во дворах скапливается снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, сугроб, лопата, снег, уборка снега, зима, куча снега
На Ямале дорожники не до конца выполняют работу по очистке снега Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожные рабочие не вывозят горы снега после очистки территорий. Горожане сообщили в telegram о том, что снежные массы перекрывают парковочные места во дворах.

«Губкина 11, 23 почистили двор, снег сгребли и оставили. И так парковки нет, стоят машины вдоль дома. Сегодня из-за кучи этой мусоровоз не мог проехать. А если, вдруг, что-то случится, то пожарные и скорые не проедут. Что за отношение такое к своей работе. Сгребли и бросили. В конце дома такая же куча», — написала Анна в telegram-канале «Воронов Chat».

По словам новоуренгойцев, работники заваливают снегом и тротуары. «Патовая ситуация по очистке микрорайона Оптимистов, тротуары вокруг дома и детской площадки вообще не чистят», — поделился Невский Вадим. «Микрорайон Тундровый — чистили придомовую территорию и завалили тротуар, а вечером все идут домой с работы и садика, невозможно пройти», — рассказал Денис Михайлов.

В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что вывоз снега будет осуществлен после окончания очистки территорий. «Вывоз снежных масс запланирован и будет проходить до 28 февраля. Графики размещаются в снежном чате СЭС», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что дорожные рабочие не очищают города Ямало-Ненецкого автономного округа после снегопада. Жители Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги пожаловались, что утопают в снегу.

Неубранный снег возле пешеходного перехода в Новом Уренгое
Неубранный снег возле пешеходного перехода в Новом Уренгое
Фото:
Гора снега во дворе, Новый Уренгой
Гора снега во дворе, Новый Уренгой
Фото:
В Новом Уренгое тротуар завален снегом
В Новом Уренгое тротуар завален снегом
Фото:
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В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожные рабочие не вывозят горы снега после очистки территорий. Горожане сообщили в telegram о том, что снежные массы перекрывают парковочные места во дворах. «Губкина 11, 23 почистили двор, снег сгребли и оставили. И так парковки нет, стоят машины вдоль дома. Сегодня из-за кучи этой мусоровоз не мог проехать. А если, вдруг, что-то случится, то пожарные и скорые не проедут. Что за отношение такое к своей работе. Сгребли и бросили. В конце дома такая же куча», — написала Анна в telegram-канале «Воронов Chat». По словам новоуренгойцев, работники заваливают снегом и тротуары. «Патовая ситуация по очистке микрорайона Оптимистов, тротуары вокруг дома и детской площадки вообще не чистят», — поделился Невский Вадим. «Микрорайон Тундровый — чистили придомовую территорию и завалили тротуар, а вечером все идут домой с работы и садика, невозможно пройти», — рассказал Денис Михайлов. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что вывоз снега будет осуществлен после окончания очистки территорий. «Вывоз снежных масс запланирован и будет проходить до 28 февраля. Графики размещаются в снежном чате СЭС», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что дорожные рабочие не очищают города Ямало-Ненецкого автономного округа после снегопада. Жители Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги пожаловались, что утопают в снегу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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