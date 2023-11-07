В Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги дорожники не справляются со снегоуборкой

Города Ямала погрязли в снегу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дорожные службы Нового Уренгоя (ЯНАО) не выполняют снегоуборочные работы на улицах и дорогах. Жители города пишут в telegram-канале «Воронов Chat» о том, что парковочные места и пешеходные переходы засыпают снегом.

«Объявления об очистке снега в микрорайоне Советском не было. Работник просто прошелся ковшом и парковочные места забил сугробами. Не оставляйте за собой борты под высоту бампера, стоящие машины не могут выехать», — написал Дмитрий Марков. «В микрорайоне Строителей снега по колено, пешеходные дорожки утонули в снегу», — поделилась Камила.

Представители сервисной компании Нового Уренгоя ответили жителям в комментариях. «Работы запланированы на несколько дней. Очистка будет продолжена завтра, в первую смену. Очистка внутриквартальных проездов проводится не чаще одного раза в месяц», — говорится в сообщении.

В Лабытнанги жители сталкиваются с трудностями передвижения во дворах города. «Магистральная 55Б и 57. Второй день выталкиваем из снега машины», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». «На улице Ивана Патилина не пройти к пешеходному переходу с санками, колясками», — отметила Ольга Анатольевна. «На октябрьской 14 вообще двор не чистили», — рассказала Елена Еся.

Мэрия Лабытнанги обязалась продолжить снегоуборку. «В первую очередь очищаются дороги, по которым проходят автобусные маршруты. Подрядчик запланирует очистку проезда. Постараются выполнить работы в кратчайшие сроки. Пешеходный проход обязательно очистят», — сказано в сообщении.

В окружной столице горожане сталкиваются с идентичной проблемой. «Что стало с очисткой городских дорог? Ездить невозможно, колеи ужасные!», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». «У новой школы вообще не чистят, слов нет», — согласилась Лара Ларина. «Весь город по уши в снегу!» — отметила Надежда Адмиралова.

Обновлено 15:50:

В мэрии Салехарда корреспонденту пояснили, что работа по очистке снега ведется ежедневно. «Сегодня на уборке городских улиц задействовано 17 единиц техники. Снегоуборочная техника работает в разных районах города. В приоритете — подъезды к социально значимым учреждениям, обеспечения движения по автобусным маршрутам», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о запуске «снежного бота» в Салехарде (ЯНАО). Теперь жители города смогут подавать заявки на снегоуборочные работы.

Парковочные места в Новом Уренгое засыпали снегом Фото: telegram-канал «Воронов Chat»

Пешеходный переход в Лабытнанги перекрыт горой снега Фото: сообщество «Лабытнанги Info», соцсеть «ВКонтакте»