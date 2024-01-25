Россиян призывают не рассылать друг другу картинки в WhatsApp из-за хакеров

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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Сами по себе картинки не опасны Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространяется слух, что хакеры якобы запустили вирус, поэтому в соцсетях стоит воздержаться от отправления открыток или картинок, иначе ваш аккаунт взломают, а компьютер или смартфон будут повреждены. Однако информация оказалась фейком, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверных сообщений.

«С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну, и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит», — гласит текст распространяющейся информации.

Ссылаются на то, что якобы об этом сообщало МВД, однако какой-либо гиперссылки на первоисточник в тексте нет. Агентству данное сообщение на сайте ведомства найти не удалось. Кроме того, в тексте не указана конкретная дата. Подобный фейк расходится по сети не первый год.

«Я слышал про эту историю… Конечно, с одной стороны хочется сказать, что это правда. Идея мне нравится. Чисто в теории при определенных условиях можно что-то подобное придумать, но на сегодняшний момент от официальных источников и компаний, которые занимаются информационной безопасностью, пока информации о подобных видах уязвимостей не сообщалось», — пояснил ранее начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн в разговоре с NGS.

Но в целях снижения угроз для мобильных устройств рекомендуется не устанавливать приложения из непроверенных источников, не пренебрегать их обновлением, а в общественных местах выходить в сеть через мобильный интернет, а не через неизвестные точки wi-fi.

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В соцсетях распространяется слух, что хакеры якобы запустили вирус, поэтому в соцсетях стоит воздержаться от отправления открыток или картинок, иначе ваш аккаунт взломают, а компьютер или смартфон будут повреждены. Однако информация оказалась фейком, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверных сообщений. «С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну, и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит», — гласит текст распространяющейся информации. Ссылаются на то, что якобы об этом сообщало МВД, однако какой-либо гиперссылки на первоисточник в тексте нет. Агентству данное сообщение на сайте ведомства найти не удалось. Кроме того, в тексте не указана конкретная дата. Подобный фейк расходится по сети не первый год. «Я слышал про эту историю… Конечно, с одной стороны хочется сказать, что это правда. Идея мне нравится. Чисто в теории при определенных условиях можно что-то подобное придумать, но на сегодняшний момент от официальных источников и компаний, которые занимаются информационной безопасностью, пока информации о подобных видах уязвимостей не сообщалось», — пояснил ранее начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн в разговоре с NGS. Но в целях снижения угроз для мобильных устройств рекомендуется не устанавливать приложения из непроверенных источников, не пренебрегать их обновлением, а в общественных местах выходить в сеть через мобильный интернет, а не через неизвестные точки wi-fi.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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