Россиян призывают не рассылать друг другу картинки в WhatsApp из-за хакеров

25 января 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Сами по себе картинки не опасны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях распространяется слух, что хакеры якобы запустили вирус, поэтому в соцсетях стоит воздержаться от отправления открыток или картинок, иначе ваш аккаунт взломают, а компьютер или смартфон будут повреждены. Однако информация оказалась фейком, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверных сообщений. «С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну, и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит», — гласит текст распространяющейся информации. Ссылаются на то, что якобы об этом сообщало МВД, однако какой-либо гиперссылки на первоисточник в тексте нет. Агентству данное сообщение на сайте ведомства найти не удалось. Кроме того, в тексте не указана конкретная дата. Подобный фейк расходится по сети не первый год. «Я слышал про эту историю… Конечно, с одной стороны хочется сказать, что это правда. Идея мне нравится. Чисто в теории при определенных условиях можно что-то подобное придумать, но на сегодняшний момент от официальных источников и компаний, которые занимаются информационной безопасностью, пока информации о подобных видах уязвимостей не сообщалось», — пояснил ранее начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн в разговоре с NGS. Но в целях снижения угроз для мобильных устройств рекомендуется не устанавливать приложения из непроверенных источников, не пренебрегать их обновлением, а в общественных местах выходить в сеть через мобильный интернет, а не через неизвестные точки wi-fi. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях распространяется слух, что хакеры якобы запустили вирус, поэтому в соцсетях стоит воздержаться от отправления открыток или картинок, иначе ваш аккаунт взломают, а компьютер или смартфон будут повреждены. Однако информация оказалась фейком, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверных сообщений. «С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну, и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит», — гласит текст распространяющейся информации. Ссылаются на то, что якобы об этом сообщало МВД, однако какой-либо гиперссылки на первоисточник в тексте нет. Агентству данное сообщение на сайте ведомства найти не удалось. Кроме того, в тексте не указана конкретная дата. Подобный фейк расходится по сети не первый год. «Я слышал про эту историю… Конечно, с одной стороны хочется сказать, что это правда. Идея мне нравится. Чисто в теории при определенных условиях можно что-то подобное придумать, но на сегодняшний момент от официальных источников и компаний, которые занимаются информационной безопасностью, пока информации о подобных видах уязвимостей не сообщалось», — пояснил ранее начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн в разговоре с NGS. Но в целях снижения угроз для мобильных устройств рекомендуется не устанавливать приложения из непроверенных источников, не пренебрегать их обновлением, а в общественных местах выходить в сеть через мобильный интернет, а не через неизвестные точки wi-fi.