Жители Екатеринбурга рассказали, о каких зарплатах мечтают

В Екатеринбурге 87% жителей ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 000 рублей, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».
«Среди респондентов из Екатеринбурга 87% ожидают повышения зарплаты. У 5% из них самой высокой по пожеланиям оказалась зарплата в 250 000 рублей», — говорится в сообщении.
Еще треть опрошенных ожидают, что в 2024 году их средний доход составит 70 000 — 100 000 рублей. 21% респондентов рассчитывают на зарплату в размере до 70 000 рублей. 12% — в размере 100 000 — 150 000 рублей. У 5% горожан в мечтах повышение дохода до 150 000 — 200 000 рублей.
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