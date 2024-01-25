Жители Екатеринбурга рассказали, о каких зарплатах мечтают

Самая высокая и желанная зарплата екатеринбуржцев оказалась 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Треть екатеринбуржцев мечтают о зарплате до 100 000 рублей Фото:

В Екатеринбурге 87% жителей ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 000 рублей, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Среди респондентов из Екатеринбурга 87% ожидают повышения зарплаты. У 5% из них самой высокой по пожеланиям оказалась зарплата в 250 000 рублей», — говорится в сообщении.

Еще треть опрошенных ожидают, что в 2024 году их средний доход составит 70 000 — 100 000 рублей. 21% респондентов рассчитывают на зарплату в размере до 70 000 рублей. 12% — в размере 100 000 — 150 000 рублей. У 5% горожан в мечтах повышение дохода до 150 000 — 200 000 рублей.

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В Екатеринбурге 87% жителей ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Некоторые из них мечтают, что она поднимется до 250 000 рублей, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Среди респондентов из Екатеринбурга 87% ожидают повышения зарплаты. У 5% из них самой высокой по пожеланиям оказалась зарплата в 250 000 рублей», — говорится в сообщении. Еще треть опрошенных ожидают, что в 2024 году их средний доход составит 70 000 — 100 000 рублей. 21% респондентов рассчитывают на зарплату в размере до 70 000 рублей. 12% — в размере 100 000 — 150 000 рублей. У 5% горожан в мечтах повышение дохода до 150 000 — 200 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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