В Челябинске задержан криминальный авторитет, незаконно находившийся в стране. Видео

25 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Мужчина будет депортирован на родину в принудительном порядке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета с ближнего зарубежья, который находился в России незаконно. РФ. Как сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка, на него вышли в ходе профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». «Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья, являющегося лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов мужчина предъявил паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение с признаками подделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Еще в августе прошлого года, после отбытия 9-летнего наказания за убийство мигрант был депортирован на родину. Однако спустя пару месяцев вновь приехал в Россию по поддельным документам. Сейчас он задержан. Ленинский райсуд принял решение об административном выдворении за пределы страны в принудительной форме. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы РФ») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

В Челябинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета с ближнего зарубежья, который находился в России незаконно. РФ. Как сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка, на него вышли в ходе профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». «Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья, являющегося лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов мужчина предъявил паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение с признаками подделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Еще в августе прошлого года, после отбытия 9-летнего наказания за убийство мигрант был депортирован на родину. Однако спустя пару месяцев вновь приехал в Россию по поддельным документам. Сейчас он задержан. Ленинский райсуд принял решение об административном выдворении за пределы страны в принудительной форме. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы РФ») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).