25 января 2024

Где в Тюмени построят школы и детские сады. Карта

В Тюмени к 2027 году построят школы в «Звездном городке», Мальково и Заречном
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам губернатора региона Александра Моора, за три года планируется построить 12 детских садов и 30 школ Фото:

В Тюмени к 2027 году построят детские сады и школы в разных районах города. В том числе, в «Звездном городке», Ново-Комарово и Ямальский-1. Какие учреждения появятся в Тюмени к 2027 году — в материале URA.RU.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне Мелиораторов на 1101 учебное место, а в 2025 году — в Березняковском. Новые учреждения также появятся в Ново-Комарово, в районе Дома обороны, пятом Заречном, Ямальском-1. Детские сады обещают построить в ЖК «Звездный городок», «Айвазовском», пятом Заречном и Ново-Комарово.

Кроме того, власти обещали в 2025 году сдать школы в Мальково и Московском. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, за три года в регионе планируется построить 12 детских садов и 30 школ.

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В Тюмени к 2027 году построят детские сады и школы в разных районах города. В том числе, в «Звездном городке», Ново-Комарово и Ямальский-1. Какие учреждения появятся в Тюмени к 2027 году — в материале URA.RU. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне Мелиораторов на 1101 учебное место, а в 2025 году — в Березняковском. Новые учреждения также появятся в Ново-Комарово, в районе Дома обороны, пятом Заречном, Ямальском-1. Детские сады обещают построить в ЖК «Звездный городок», «Айвазовском», пятом Заречном и Ново-Комарово. Кроме того, власти обещали в 2025 году сдать школы в Мальково и Московском. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, за три года в регионе планируется построить 12 детских садов и 30 школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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