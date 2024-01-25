В Свердловской области кондуктор выбросила из автобуса пьяную пассажирку. Видео

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Женщина не могла идти, поэтому ее пришлось выталкивать из салона Фото:

В Полевском (Свердловская область) кондуктор автобуса №107 вытолкала из салона пожилую пассажирку, которая была пьяна и не стояла на ногах. Женщина скатилась со ступенек вниз головой и жестко приземлилась на землю, следует из видео, которое опубликовали очевидцы в соцсетях. Представитель перевозчика Сергей Вотинцев пояснил, что пассажирка часто ездит на автобусе в таком состоянии.

«Женщина регулярно ездит на этом маршруте в поселок и чаще всего в таком вот состоянии. Ее, видимо, как-то „развезло“ в автобусе, она проехала свою остановку. На конечной кондуктор долго упрашивала ее выйти из автобуса, но женщина была в невменяемом состоянии, все 40 минут поездки она крыла матом и посылала кондуктора», — цитирует Вотинцева Е1.

Кондуктор пыталась ее вывести, но сил не хватило. Женщина уже давно работает на маршруте и замечаний к ее работе не было ни разу. Полицейских она не стала вызывать, потому что не было времени их ждать — на остановках стояли люди, в том числе дети. Пассажирке, которую вытолкали из автобуса, пообещали принести помощь и оказать помощь, если потребуется.

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В Полевском (Свердловская область) кондуктор автобуса №107 вытолкала из салона пожилую пассажирку, которая была пьяна и не стояла на ногах. Женщина скатилась со ступенек вниз головой и жестко приземлилась на землю, следует из видео, которое опубликовали очевидцы в соцсетях. Представитель перевозчика Сергей Вотинцев пояснил, что пассажирка часто ездит на автобусе в таком состоянии. «Женщина регулярно ездит на этом маршруте в поселок и чаще всего в таком вот состоянии. Ее, видимо, как-то „развезло“ в автобусе, она проехала свою остановку. На конечной кондуктор долго упрашивала ее выйти из автобуса, но женщина была в невменяемом состоянии, все 40 минут поездки она крыла матом и посылала кондуктора», — цитирует Вотинцева Е1. Кондуктор пыталась ее вывести, но сил не хватило. Женщина уже давно работает на маршруте и замечаний к ее работе не было ни разу. Полицейских она не стала вызывать, потому что не было времени их ждать — на остановках стояли люди, в том числе дети. Пассажирке, которую вытолкали из автобуса, пообещали принести помощь и оказать помощь, если потребуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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