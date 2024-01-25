Тюменский завод будет производить инновационый продукт для ТЭК

В Тюмени запустили производство инновационной трубы из полифиброна
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, новоуральский трубный завод, нтз, пластиковая труба
Инновацию будут использовать в инфраструктуре объектов нефтегазодобывающей промышленности Фото:

Тюменский завод «Сибгазаппарат» запустил первое на Урале производство гибкой трубы из полифиброна. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«На тюменском заводе открыли первое в УФО производство гибких полимерных армированных труб новой конструкции — полифиброна. Полимерные трубы имеют ряд преимуществ, включая и уменьшение затрат на инфраструктуру нефтегазовых предприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, труба будет отличаться повышенной прочностью, энергоэффективностью и поможет снизить негативное воздействие на экологию. «Этот проект является стратегически важным не только для Тюменской области, но и для страны. Инвестиции компании — более 600 млн рублей, дополнительно создано 20 рабочих мест. Технология производства обеспечивает выпуск высокотехнологичной продукции, замещающей самые передовые зарубежные аналоги», — приводит инфоцентр слова заместителя тюменского губернатора Андрея Пантелеева.

Отмечается, что «Сибгазаппарат» является частью группы «Полипластик». Компания входит в состав нефтегазового кластера.

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Тюменский завод «Сибгазаппарат» запустил первое на Урале производство гибкой трубы из полифиброна. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «На тюменском заводе открыли первое в УФО производство гибких полимерных армированных труб новой конструкции — полифиброна. Полимерные трубы имеют ряд преимуществ, включая и уменьшение затрат на инфраструктуру нефтегазовых предприятий», — говорится в сообщении. Кроме того, труба будет отличаться повышенной прочностью, энергоэффективностью и поможет снизить негативное воздействие на экологию. «Этот проект является стратегически важным не только для Тюменской области, но и для страны. Инвестиции компании — более 600 млн рублей, дополнительно создано 20 рабочих мест. Технология производства обеспечивает выпуск высокотехнологичной продукции, замещающей самые передовые зарубежные аналоги», — приводит инфоцентр слова заместителя тюменского губернатора Андрея Пантелеева. Отмечается, что «Сибгазаппарат» является частью группы «Полипластик». Компания входит в состав нефтегазового кластера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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