Жительница Кургана заявила, что врачи подменили тело ее мертвого ребенка

Роженица обвинила врачей в подмене тела своего умершего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Скандалы в Перинатальном центре Кургана

Жительница Кургана Любовь Игишева пожаловалась, что в перинатальном центре ей якобы отдали тело чужого умершего ребенка. Об этом женщина сообщила на передаче «За гранью» на телеканале НТВ.

«Я очень хорошо запомнила лицо своего ребенка. Она была похожа на мужа. Мы встретили ее с ритуальной машиной. Уже в машине я была шокирована — я просто не узнала своего ребенка», — рассказывает на шоу женщина.

Игишева озвучила на передаче, что у ребенка не было носа и расплылись глаза. Муж жительницы Кургана также не верит, что им выдали тело их ребенка. О причине смерти своего малыша Игишева рассказала, что начало ослабевать сердцебиение. Специалисты отправили ее на капельницу, после чего сообщили, что наступила гибель плода. Врачи написали в документах, что смерть ребенка наступила в день родов. По версии медиков, причиной смерти стало отсутствие сердцебиения.

На передаче свою помощь ей предложил московский юрист Юрий Капштык. Он заявил, что есть все основания для возбуждения уголовного дела.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в перинатальный центр и департамент здравоохранения. Журналисту сообщили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что жительницы Кургана стали героями телепрограммы «За гранью» на федеральном канале НТВ. В новом выпуске женщины рассказали о трагичных случаях родов в местном перинатальном центре.