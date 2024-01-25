Пензенского губернатора-взяточника приговорили к 12 годам колонии

Экс-губернатор Белозерцев приговорен к 12 годам колонии за вятки

25 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима Фото: Пресс-служба Басманного районного суда Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Его приговорили к 12 годам в колонии строго режима. Об этом сообщают «Ведомости». «Белозерцева приговорили к 12 годам колонии», — сообщают журналисты. Также губернатору запретили занимать должности в течение десяти лет. Помимо этого, ему назначили штраф в размере более 450 миллионов рублей. Помимо экс-губернатора к 11 годам колонии приговорили и председателя совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля, который и давал Белозерцеву взятки. С 2019 по 2020 годы Белозерцев лично и через посредников получал от Шпигеля взятки. С 2021 года экс-губернатор Пензенской области находится под арестом. В том же году у него нашли 500 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено, что он получал взятки за покровительство «Биотэк».

Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Его приговорили к 12 годам в колонии строго режима. Об этом сообщают «Ведомости». «Белозерцева приговорили к 12 годам колонии», — сообщают журналисты. Также губернатору запретили занимать должности в течение десяти лет. Помимо этого, ему назначили штраф в размере более 450 миллионов рублей. Помимо экс-губернатора к 11 годам колонии приговорили и председателя совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля, который и давал Белозерцеву взятки. С 2019 по 2020 годы Белозерцев лично и через посредников получал от Шпигеля взятки. С 2021 года экс-губернатор Пензенской области находится под арестом. В том же году у него нашли 500 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено, что он получал взятки за покровительство «Биотэк».