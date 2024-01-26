Топ-5 популярных подарков, которые уральские компании дарят сотрудникам

Чаще всего (52%) уральские работодатели дарят своим сотрудникам персонализированные подарки с фирменным логотипом компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Sokolov.
«Многие уральские компании (52%) дарят сотрудникам персонализированные подарки с логотипом компании, например, термос. На втором месте по популярности дорогой алкоголь (29%)», — говорится в сообщении.
В топ-5 самых популярных подарков также вошли: корпоративный мерч (28%), билеты на культурное мероприятие (27%) и бытовая техника, например, тостер (14%). А в число не самых популярных подарков вошли эксклюзивные произведение искусства — 8% и ювелирные изделия — 6%.
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