Топ-5 популярных подарков, которые уральские компании дарят сотрудникам

Больше половины уральских компаний дарят сотрудникам брендированные подарки

26 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Большинство уральских компаний дарят подарки с фирменным логотипом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чаще всего (52%) уральские работодатели дарят своим сотрудникам персонализированные подарки с фирменным логотипом компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Sokolov. «Многие уральские компании (52%) дарят сотрудникам персонализированные подарки с логотипом компании, например, термос. На втором месте по популярности дорогой алкоголь (29%)», — говорится в сообщении. В топ-5 самых популярных подарков также вошли: корпоративный мерч (28%), билеты на культурное мероприятие (27%) и бытовая техника, например, тостер (14%). А в число не самых популярных подарков вошли эксклюзивные произведение искусства — 8% и ювелирные изделия — 6%.

Чаще всего (52%) уральские работодатели дарят своим сотрудникам персонализированные подарки с фирменным логотипом компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Sokolov. «Многие уральские компании (52%) дарят сотрудникам персонализированные подарки с логотипом компании, например, термос. На втором месте по популярности дорогой алкоголь (29%)», — говорится в сообщении. В топ-5 самых популярных подарков также вошли: корпоративный мерч (28%), билеты на культурное мероприятие (27%) и бытовая техника, например, тостер (14%). А в число не самых популярных подарков вошли эксклюзивные произведение искусства — 8% и ювелирные изделия — 6%.