Топ-5 популярных подарков, которые уральские компании дарят сотрудникам

Больше половины уральских компаний дарят сотрудникам брендированные подарки
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Большинство уральских компаний дарят подарки с фирменным логотипом Фото:

Чаще всего (52%) уральские работодатели дарят своим сотрудникам персонализированные подарки с фирменным логотипом компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Sokolov.

«Многие уральские компании (52%) дарят сотрудникам персонализированные подарки с логотипом компании, например, термос. На втором месте по популярности дорогой алкоголь (29%)», — говорится в сообщении.

В топ-5 самых популярных подарков также вошли: корпоративный мерч (28%), билеты на культурное мероприятие (27%) и бытовая техника, например, тостер (14%). А в число не самых популярных подарков вошли эксклюзивные произведение искусства — 8% и ювелирные изделия — 6%.

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Чаще всего (52%) уральские работодатели дарят своим сотрудникам персонализированные подарки с фирменным логотипом компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Sokolov. «Многие уральские компании (52%) дарят сотрудникам персонализированные подарки с логотипом компании, например, термос. На втором месте по популярности дорогой алкоголь (29%)», — говорится в сообщении. В топ-5 самых популярных подарков также вошли: корпоративный мерч (28%), билеты на культурное мероприятие (27%) и бытовая техника, например, тостер (14%). А в число не самых популярных подарков вошли эксклюзивные произведение искусства — 8% и ювелирные изделия — 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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