24 января 2024

В пермском студенческом кампусе искусственный интеллект будет распознавать угрозу по поведению людей

В пермском студенческом кампусе безопасность доверят искусственному интеллекту
© Служба новостей «URA.RU»
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Искусственный интеллект проследит за безопасностью в межвузовском капмпусе (архивное фото) Фото:

В межвузовском студенческом кампусе, который планируется построить в Перми, за безопасностью будет следить искусственный интеллект. Он сможет определить угрозу по поведению людей. В основе системы обеспечения безопасности в кампусе будет оборудование и программное обеспечение российского производства. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«В основе функционирования таких инженерных систем — динамический мониторинг деятельности посетителей и персонала как в повседневном режиме, так и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Он также сможет распознавать и контролировать возникающие угрозы за счет цифровизации моделей поведения людей и машинного обучения инженерных систем», — сказано на сайте регионального правительства.

Учесть эффективные практики российских вузов, предусмотреть использование интеллектуальных технологий при строительстве кампуса ранее поручил региональной рабочей группе губернатор Дмитрий Махонин. Отмечается, что у пермского межвузовского кампуса восемь вузов-бенефициаров. При этом системы безопасности, которые будут применяться в ходе реализации проекта, должны быть согласованы с силовыми ведомствами.

Межвузовский кампус будет возведен на правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 гектаров. На территории кампуса разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. В строительстве задействуют студенческие отряды, отмечали краевые власти. Ранее градсовет Пермского края одобрил функциональные и планировочные решения, которые будут применяться при строительстве кампуса.

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В межвузовском студенческом кампусе, который планируется построить в Перми, за безопасностью будет следить искусственный интеллект. Он сможет определить угрозу по поведению людей. В основе системы обеспечения безопасности в кампусе будет оборудование и программное обеспечение российского производства. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В основе функционирования таких инженерных систем — динамический мониторинг деятельности посетителей и персонала как в повседневном режиме, так и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Он также сможет распознавать и контролировать возникающие угрозы за счет цифровизации моделей поведения людей и машинного обучения инженерных систем», — сказано на сайте регионального правительства. Учесть эффективные практики российских вузов, предусмотреть использование интеллектуальных технологий при строительстве кампуса ранее поручил региональной рабочей группе губернатор Дмитрий Махонин. Отмечается, что у пермского межвузовского кампуса восемь вузов-бенефициаров. При этом системы безопасности, которые будут применяться в ходе реализации проекта, должны быть согласованы с силовыми ведомствами. Межвузовский кампус будет возведен на правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 гектаров. На территории кампуса разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. В строительстве задействуют студенческие отряды, отмечали краевые власти. Ранее градсовет Пермского края одобрил функциональные и планировочные решения, которые будут применяться при строительстве кампуса.
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Ссылки по теме
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