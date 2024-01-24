24 января 2024

Ямальские преступники овладели компьютерной грамотностью

В ЯНАО каждое второе преступление совершается с использованием IT-технологий
© Служба новостей «URA.RU»
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Около половины преступлений на Ямале происходит с использованием IT Фото:

В ЯНАО почти половина общего числа преступлений совершается при помощи IT-технологий. Но цифровые новинки и обеспечивают безопасность ямальцев, эти и другие вопросы обсуждали 25 января на коллегии УМВД в присутствии губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Отдельное внимание губернатор уделил росту фактов мошенничества — сегодня это каждое второе преступление. Дмитрий Артюхов отметил, что вопрос требует комплексных решений на разных уровнях. Ямальские правоохранители также должны прилагать все усилия для предотвращения таких случаев», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

В 2023 году злоумышленники совершили более 3800 преступлений с использованием IT-технологий. Самые распространенные из них связаны с оборотом запрещенных веществ и мошенничеством, поэтому, учитывая суммы, которые доверчивые ямальцы перевели обманщикам, такие преступления имеют тяжкий или особо тяжкий характер посягательства.

Общее число, связанное с физическим насилием против личности, снижается. Этому способствует система безопасности, созданная на Ямале. Уже сегодня она объединяет 3155 камер, до конца года ее расширят до 3500 единиц. Изображение с них получают правоохранители. Видеонаблюдением оснащаются торговые точки, авиа- и железнодорожные узлы. Также в округе будет внедряться система распознавания лиц.

Всего, за минувший год в регионе произошло почти 7700 преступлений. Больше всего пострадавших от действий мошенников в процентном соотношении в Салехарде, а в количественном отношении в Новом Уренгое.

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В ЯНАО почти половина общего числа преступлений совершается при помощи IT-технологий. Но цифровые новинки и обеспечивают безопасность ямальцев, эти и другие вопросы обсуждали 25 января на коллегии УМВД в присутствии губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Отдельное внимание губернатор уделил росту фактов мошенничества — сегодня это каждое второе преступление. Дмитрий Артюхов отметил, что вопрос требует комплексных решений на разных уровнях. Ямальские правоохранители также должны прилагать все усилия для предотвращения таких случаев», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. В 2023 году злоумышленники совершили более 3800 преступлений с использованием IT-технологий. Самые распространенные из них связаны с оборотом запрещенных веществ и мошенничеством, поэтому, учитывая суммы, которые доверчивые ямальцы перевели обманщикам, такие преступления имеют тяжкий или особо тяжкий характер посягательства. Общее число, связанное с физическим насилием против личности, снижается. Этому способствует система безопасности, созданная на Ямале. Уже сегодня она объединяет 3155 камер, до конца года ее расширят до 3500 единиц. Изображение с них получают правоохранители. Видеонаблюдением оснащаются торговые точки, авиа- и железнодорожные узлы. Также в округе будет внедряться система распознавания лиц. Всего, за минувший год в регионе произошло почти 7700 преступлений. Больше всего пострадавших от действий мошенников в процентном соотношении в Салехарде, а в количественном отношении в Новом Уренгое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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