Новый Уренгой стал самым криминальным городом в ЯНАО по итогам 2023 года

15 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое в 2023 году произошло почти 1700 преступлений Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО в Новом Уренгое в 2023 году зарегистрировано больше всего преступлений. Доля газовой столицы по данному показателю составила 22 процента от числа всех противоправных деяний, совершенных в округе, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В 2023 году в ЯНАО зафиксировано 7646 преступлений. Из 13 муниципалитетов по этому показателю лидирует Новый Уренгой, в котором выявлено 1683 преступления, на втором месте — Ноябрьск, где уголовный кодекс был нарушен 1481 раз, на третьем — Салехард, с 1071 выявленным преступлением», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. При общем росте преступлений на 14,9 процентов число убийств осталось на прежнем уровне в 2022 и 2023 годах на Ямале их произошло по 38. А количество причинений тяжкого вреда здоровью снизилось на почти 15 процентов, до 88 случаев. Резко активизировались мошенники, а также торговцы запрещенными веществами — число преступлений с использованием IT-технологий выросло на 42,7 процента. Меньше всего преступлений было совершено в Красноселькупском (62), Шурышкарском (75) и Ямальском (198) районах. В Шурышкарском районе не произошло ни одного убийства. За прошедший год в ЯНАО произошло несколько преступлений различной направленности, которые запомнились жителям. Подборку резонансных событий составило URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО в Новом Уренгое в 2023 году зарегистрировано больше всего преступлений. Доля газовой столицы по данному показателю составила 22 процента от числа всех противоправных деяний, совершенных в округе, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В 2023 году в ЯНАО зафиксировано 7646 преступлений. Из 13 муниципалитетов по этому показателю лидирует Новый Уренгой, в котором выявлено 1683 преступления, на втором месте — Ноябрьск, где уголовный кодекс был нарушен 1481 раз, на третьем — Салехард, с 1071 выявленным преступлением», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. При общем росте преступлений на 14,9 процентов число убийств осталось на прежнем уровне в 2022 и 2023 годах на Ямале их произошло по 38. А количество причинений тяжкого вреда здоровью снизилось на почти 15 процентов, до 88 случаев. Резко активизировались мошенники, а также торговцы запрещенными веществами — число преступлений с использованием IT-технологий выросло на 42,7 процента. Меньше всего преступлений было совершено в Красноселькупском (62), Шурышкарском (75) и Ямальском (198) районах. В Шурышкарском районе не произошло ни одного убийства. За прошедший год в ЯНАО произошло несколько преступлений различной направленности, которые запомнились жителям. Подборку резонансных событий составило URA.RU.