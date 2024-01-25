Военкор Коц рассказал, какой срок на самом деле должна была получить Трепова*

Военкор Коц: Трепова* должна была получить 35 лет колонии
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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова должна была получить 35 лет колонии, а не 27, считает Александр Коц Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство Владлена Татарского должна была получить максимальный срок — 35 лет колонии за организацию теракта. С таким заявлением выступил военкор Александр Коц.

«Ей можно было бы дать на всю катушку. Женщинам пожизненное не положено, но 35 лет колонии — в самый раз. Это максимальная планка. <…> Она прекрасно осознавала, что работает на украинскую разведку, что выполняет приказы наших геополитических врагов. Это предательство», — заявил Александр Коц в разговоре с «Ридусом».

Дарья Трепова в апреле прошлого года стала организатором теракта в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия, организованного Татарским, она передала тому статуэтку со взрывчаткой. В результате тот погиб, также пострадалии более 50 человек.

*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство Владлена Татарского должна была получить максимальный срок — 35 лет колонии за организацию теракта. С таким заявлением выступил военкор Александр Коц. «Ей можно было бы дать на всю катушку. Женщинам пожизненное не положено, но 35 лет колонии — в самый раз. Это максимальная планка. <…> Она прекрасно осознавала, что работает на украинскую разведку, что выполняет приказы наших геополитических врагов. Это предательство», — заявил Александр Коц в разговоре с «Ридусом». Дарья Трепова в апреле прошлого года стала организатором теракта в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия, организованного Татарским, она передала тому статуэтку со взрывчаткой. В результате тот погиб, также пострадалии более 50 человек. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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