Военкор Коц рассказал, какой срок на самом деле должна была получить Трепова*

Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство Владлена Татарского должна была получить максимальный срок — 35 лет колонии за организацию теракта. С таким заявлением выступил военкор Александр Коц.
«Ей можно было бы дать на всю катушку. Женщинам пожизненное не положено, но 35 лет колонии — в самый раз. Это максимальная планка. <…> Она прекрасно осознавала, что работает на украинскую разведку, что выполняет приказы наших геополитических врагов. Это предательство», — заявил Александр Коц в разговоре с «Ридусом».
Дарья Трепова в апреле прошлого года стала организатором теракта в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия, организованного Татарским, она передала тому статуэтку со взрывчаткой. В результате тот погиб, также пострадалии более 50 человек.
*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.