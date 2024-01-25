Военкор Коц рассказал, какой срок на самом деле должна была получить Трепова*

Военкор Коц: Трепова* должна была получить 35 лет колонии

25 января 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дарья Трепова должна была получить 35 лет колонии, а не 27, считает Александр Коц Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство Владлена Татарского должна была получить максимальный срок — 35 лет колонии за организацию теракта. С таким заявлением выступил военкор Александр Коц. «Ей можно было бы дать на всю катушку. Женщинам пожизненное не положено, но 35 лет колонии — в самый раз. Это максимальная планка. <…> Она прекрасно осознавала, что работает на украинскую разведку, что выполняет приказы наших геополитических врагов. Это предательство», — заявил Александр Коц в разговоре с «Ридусом». Дарья Трепова в апреле прошлого года стала организатором теракта в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия, организованного Татарским, она передала тому статуэтку со взрывчаткой. В результате тот погиб, также пострадалии более 50 человек. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство Владлена Татарского должна была получить максимальный срок — 35 лет колонии за организацию теракта. С таким заявлением выступил военкор Александр Коц. «Ей можно было бы дать на всю катушку. Женщинам пожизненное не положено, но 35 лет колонии — в самый раз. Это максимальная планка. <…> Она прекрасно осознавала, что работает на украинскую разведку, что выполняет приказы наших геополитических врагов. Это предательство», — заявил Александр Коц в разговоре с «Ридусом». Дарья Трепова в апреле прошлого года стала организатором теракта в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия, организованного Татарским, она передала тому статуэтку со взрывчаткой. В результате тот погиб, также пострадалии более 50 человек. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов