Пермское министерство закупок сообщило о смерти одного из ведущих сотрудников

В Перми скончался один из ведущих сотрудников министерства закупок Максим Кустов

25 января 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Прощание с Максимом Кустовым состоится 27 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми скончался начальник управления муниципальных закупок краевого учреждения «Центр организации закупок». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило министерство закупок Пермского края, в ведомстве которого находится данное учреждение. С прискорбием сообщаем, что 25 января ушел из жизни Кустов Максим Дмитриевич. В 2017 году Максим пришел работать в министерство закупок Пермского края с университетской скамьи и параллельно продолжил получение образования в магистратуре, а затем в аспирантуре ПГНИУ. За четыре года работы он вырос с главного специалиста правового отдела министерства до руководителя управления муниципальных закупок уполномоченного учреждения», — говорится в сообщении ведомства. Поданным интернет-издания 59.RU, Кустову было 28 лет. Коллеги выражают глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшегося. Прощание с Максимом Кустовым состоится 27 января.

В Перми скончался начальник управления муниципальных закупок краевого учреждения «Центр организации закупок». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило министерство закупок Пермского края, в ведомстве которого находится данное учреждение. С прискорбием сообщаем, что 25 января ушел из жизни Кустов Максим Дмитриевич. В 2017 году Максим пришел работать в министерство закупок Пермского края с университетской скамьи и параллельно продолжил получение образования в магистратуре, а затем в аспирантуре ПГНИУ. За четыре года работы он вырос с главного специалиста правового отдела министерства до руководителя управления муниципальных закупок уполномоченного учреждения», — говорится в сообщении ведомства. Поданным интернет-издания 59.RU, Кустову было 28 лет. Коллеги выражают глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшегося. Прощание с Максимом Кустовым состоится 27 января.