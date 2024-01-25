Пермское министерство закупок сообщило о смерти одного из ведущих сотрудников

В Перми скончался один из ведущих сотрудников министерства закупок Максим Кустов
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Прощание с Максимом Кустовым состоится 27 января Фото:

В Перми скончался начальник управления муниципальных закупок краевого учреждения «Центр организации закупок». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило министерство закупок Пермского края, в ведомстве которого находится данное учреждение.

С прискорбием сообщаем, что 25 января ушел из жизни Кустов Максим Дмитриевич. В 2017 году Максим пришел работать в министерство закупок Пермского края с университетской скамьи и параллельно продолжил получение образования в магистратуре, а затем в аспирантуре ПГНИУ. За четыре года работы он вырос с главного специалиста правового отдела министерства до руководителя управления муниципальных закупок уполномоченного учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Поданным интернет-издания 59.RU, Кустову было 28 лет. Коллеги выражают глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшегося. Прощание с Максимом Кустовым состоится 27 января.

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В Перми скончался начальник управления муниципальных закупок краевого учреждения «Центр организации закупок». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило министерство закупок Пермского края, в ведомстве которого находится данное учреждение. С прискорбием сообщаем, что 25 января ушел из жизни Кустов Максим Дмитриевич. В 2017 году Максим пришел работать в министерство закупок Пермского края с университетской скамьи и параллельно продолжил получение образования в магистратуре, а затем в аспирантуре ПГНИУ. За четыре года работы он вырос с главного специалиста правового отдела министерства до руководителя управления муниципальных закупок уполномоченного учреждения», — говорится в сообщении ведомства. Поданным интернет-издания 59.RU, Кустову было 28 лет. Коллеги выражают глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшегося. Прощание с Максимом Кустовым состоится 27 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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