Перинатальный центр, на который жаловались курганцы, успешно прошел проверки

25 января 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Курганский перинатальный центр в 2023 году успешно прошел все проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандалы в Перинатальном центре Кургана Курганский областной перинатальный центр, на который жалуются некоторые жители региона, успешно проходит все проверки, и их участники не выявили нарушений в работе персонала. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «По результатам проведенных аудитов не выявлено дефектов и нарушений в оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в ГБУ „Курганский областной перинатальный центр“. Медицинская помощь оказана в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями, принятыми в перинатологии», — указано в сообщении. В 2023 году аудит проводили представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, Российской детской клинической больницы им. Николая Пирогова Минздрава Росси, Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Сотрудники ведомства отметили, что также были проведены проверки по жалобам участниц программы на НТВ, которые жаловались на качество услуг. В результате проверок не было выявлено дефектов оказания медпомощи, повлиявших на неблагоприятный исход для беременных или новорожденных. Помимо этого еще проводятся судебно-медицинские экспертизы в организациях, расположенных за пределами Курганской области, результаты которых еще не получены. Представители ведомства объяснили, что в перинатальном центре проходит около 90% всех преждевременных родов. В 2023 года сотрудники центра спасли жизнь более чем 290 недоношенным младенцам. За последние три года число случаев гибели ожидаемых малышей снизилось в 1,5 раза. В прошлом году в центре появилось на свет более 3200 детей. Ранее жительница Кургана Любовь Игишева заявила на передаче «За гранью» телеканала НТВ, что в центре ей якобы отдали тело чужого умершего ребенка. В 2023 году 25 женщин написали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на медиков перинатального центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной перинатальный центр, на который жалуются некоторые жители региона, успешно проходит все проверки, и их участники не выявили нарушений в работе персонала. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «По результатам проведенных аудитов не выявлено дефектов и нарушений в оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в ГБУ „Курганский областной перинатальный центр“. Медицинская помощь оказана в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями, принятыми в перинатологии», — указано в сообщении. В 2023 году аудит проводили представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, Российской детской клинической больницы им. Николая Пирогова Минздрава Росси, Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Сотрудники ведомства отметили, что также были проведены проверки по жалобам участниц программы на НТВ, которые жаловались на качество услуг. В результате проверок не было выявлено дефектов оказания медпомощи, повлиявших на неблагоприятный исход для беременных или новорожденных. Помимо этого еще проводятся судебно-медицинские экспертизы в организациях, расположенных за пределами Курганской области, результаты которых еще не получены. Представители ведомства объяснили, что в перинатальном центре проходит около 90% всех преждевременных родов. В 2023 года сотрудники центра спасли жизнь более чем 290 недоношенным младенцам. За последние три года число случаев гибели ожидаемых малышей снизилось в 1,5 раза. В прошлом году в центре появилось на свет более 3200 детей. Ранее жительница Кургана Любовь Игишева заявила на передаче «За гранью» телеканала НТВ, что в центре ей якобы отдали тело чужого умершего ребенка. В 2023 году 25 женщин написали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на медиков перинатального центра.