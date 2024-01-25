Екатеринбургского блогера задержали по делу об оскорблении чувств верующих

25 января 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

На Дмитрия Фоминцева подписаны 4 тыс. человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главного редактора издания «Точка Ньюс» и блогера Дмитрия Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). У него провели обыски — в частности, проверили компьютер и телефон, рассказал URA.RU сам Фоминцев. «При выходе из подъезда ждала газель с силовиками — заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники. Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя. За какие конкретные действия, не знаю — видел много распечаток постов из telegram-канала („Иродъ Уральский“, 4 тыс. подписчиков — прим. URA.RU). У меня изымали телефон и ноутбук, видимо, чтобы подтвердить мою причастность к каналу», — поделился Фоминцев. По уголовному делу он пока проходит как свидетель. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области с просьбой раскрыть подробности дела. Ответ будет опубликован, когда поступит.

Главного редактора издания «Точка Ньюс» и блогера Дмитрия Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). У него провели обыски — в частности, проверили компьютер и телефон, рассказал URA.RU сам Фоминцев. «При выходе из подъезда ждала газель с силовиками — заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники. Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя. За какие конкретные действия, не знаю — видел много распечаток постов из telegram-канала („Иродъ Уральский“, 4 тыс. подписчиков — прим. URA.RU). У меня изымали телефон и ноутбук, видимо, чтобы подтвердить мою причастность к каналу», — поделился Фоминцев. По уголовному делу он пока проходит как свидетель. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области с просьбой раскрыть подробности дела. Ответ будет опубликован, когда поступит.