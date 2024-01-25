Развлечения Знаменитости Клава Кока похвасталась перед подписчиками новым Maybach. Видео 25 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 + Перед тем, как рассказать о покупке, певица заявила подписчикам, что у них с бойфрендом — Александром Повериным — пополнение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Клава Кока поделилась с подписчиками радостью от нового приобретения — Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. О покупке она рассказала у себя в соцсетях. «Добро пожаловать в семью — мечта, ставшая реальностью. Не верю! Принимаю поздравления и хочу сказать отдельное спасибо за самый уникальный и красивый цвет», — написала певица в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и прикрепила видео с распаковкой авто. Иномарке она дала имя. Какое именно, попросила предположить подписчиков. Автоэксперты отмечают, что стоимость Mercedes-Benz Maybach начинается от 28 млн рублей. Певица Клава Кока поделилась с подписчиками радостью от нового приобретения — Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. О покупке она рассказала у себя в соцсетях. «Добро пожаловать в семью — мечта, ставшая реальностью. Не верю! Принимаю поздравления и хочу сказать отдельное спасибо за самый уникальный и красивый цвет», — написала певица в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и прикрепила видео с распаковкой авто. Иномарке она дала имя. Какое именно, попросила предположить подписчиков. Автоэксперты отмечают, что стоимость Mercedes-Benz Maybach начинается от 28 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям