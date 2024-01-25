Клава Кока похвасталась перед подписчиками новым Maybach. Видео

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Перед тем, как рассказать о покупке, певица заявила подписчикам, что у них с бойфрендом — Александром Повериным — пополнение Фото:

Певица Клава Кока поделилась с подписчиками радостью от нового приобретения — Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. О покупке она рассказала у себя в соцсетях.

«Добро пожаловать в семью — мечта, ставшая реальностью. Не верю! Принимаю поздравления и хочу сказать отдельное спасибо за самый уникальный и красивый цвет», — написала певица в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и прикрепила видео с распаковкой авто.

Иномарке она дала имя. Какое именно, попросила предположить подписчиков. Автоэксперты отмечают, что стоимость Mercedes-Benz Maybach начинается от 28 млн рублей.

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Певица Клава Кока поделилась с подписчиками радостью от нового приобретения — Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. О покупке она рассказала у себя в соцсетях. «Добро пожаловать в семью — мечта, ставшая реальностью. Не верю! Принимаю поздравления и хочу сказать отдельное спасибо за самый уникальный и красивый цвет», — написала певица в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и прикрепила видео с распаковкой авто. Иномарке она дала имя. Какое именно, попросила предположить подписчиков. Автоэксперты отмечают, что стоимость Mercedes-Benz Maybach начинается от 28 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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