Певица Клава Кока поделилась с подписчиками радостью от нового приобретения — Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. О покупке она рассказала у себя в соцсетях.
«Добро пожаловать в семью — мечта, ставшая реальностью. Не верю! Принимаю поздравления и хочу сказать отдельное спасибо за самый уникальный и красивый цвет», — написала певица в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и прикрепила видео с распаковкой авто.
Иномарке она дала имя. Какое именно, попросила предположить подписчиков. Автоэксперты отмечают, что стоимость Mercedes-Benz Maybach начинается от 28 млн рублей.
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