В ГУР Украины раскрыли дальнейшие планы по обмену военнопленными с Россией

Украина продолжит с Россией обмен военнопленными солдатами после того, как сбила российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых перевозили для обмена. Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.
«Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе», — подчеркнул Андрей Юсов. Его слова передает РИА Новости.
Самолет с украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области. В Кремле подчеркнули, что в крушении виновата Украина. В свою очередь, Киев возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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