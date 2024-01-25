В ГУР Украины раскрыли дальнейшие планы по обмену военнопленными с Россией

ГУР Украины: Киев продолжит обмен военнопленными с Россией после крушения Ил-76
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Украина продолжит обмен военнопленными с Россией, заявил Андрей Юсов Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Украина продолжит с Россией обмен военнопленными солдатами после того, как сбила российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых перевозили для обмена. Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.

«Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе», — подчеркнул Андрей Юсов. Его слова передает РИА Новости.

Самолет с украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области. В Кремле подчеркнули, что в крушении виновата Украина. В свою очередь, Киев возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Украина продолжит с Россией обмен военнопленными солдатами после того, как сбила российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых перевозили для обмена. Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов. «Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе», — подчеркнул Андрей Юсов. Его слова передает РИА Новости. Самолет с украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области. В Кремле подчеркнули, что в крушении виновата Украина. В свою очередь, Киев возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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