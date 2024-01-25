В мире Украина В ГУР Украины раскрыли дальнейшие планы по обмену военнопленными с Россией ГУР Украины: Киев продолжит обмен военнопленными с Россией после крушения Ил-76 25 января 2024 в 20:38 Размер текста - 17 + Украина продолжит обмен военнопленными с Россией, заявил Андрей Юсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Украина продолжит с Россией обмен военнопленными солдатами после того, как сбила российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых перевозили для обмена. Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов. «Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе», — подчеркнул Андрей Юсов. Его слова передает РИА Новости. Самолет с украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области. В Кремле подчеркнули, что в крушении виновата Украина. В свою очередь, Киев возбудил уголовное дело по факту происшествия. Украина продолжит с Россией обмен военнопленными солдатами после того, как сбила российский самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых перевозили для обмена. Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов. «Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе», — подчеркнул Андрей Юсов. Его слова передает РИА Новости. Самолет с украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области. В Кремле подчеркнули, что в крушении виновата Украина. В свою очередь, Киев возбудил уголовное дело по факту происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям