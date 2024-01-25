Украина возбудила дело после крушения Ил-76 в Белгородской области

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
СБУ проводит  комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ „Ил-76“ в Белгородской области», — говорится в сообщении СБУ, передает РБК-Украина. Отмечается, что расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, в настоящий момент СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. «Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ „Ил-76“ в Белгородской области», — говорится в сообщении СБУ, передает РБК-Украина. Отмечается, что расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, в настоящий момент СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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