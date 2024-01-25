Украина возбудила дело после крушения Ил-76 в Белгородской области

СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения Ил-76
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ „Ил-76“ в Белгородской области», — говорится в сообщении СБУ, передает РБК-Украина. Отмечается, что расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, в настоящий момент СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.
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