25 января 2024

Жители ЯНАО могут бесплатно отправить посылки бойцам в зону СВО

В ЯНАО жители отправили более 700 посылок в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы могут отправить посылку родным на СВО через «Почту России» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО в 2023 году отправили родным и друзьям в зону специальной военной операции более 700 посылок. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Почта России».

Сколько посылок может оформить отправитель

«Почтой России» один отправитель может отправить неограниченное число посылок. Основное ограничение по весу — он не должен превышать десяти килограммов. Посылку нужно передавать в открытом виде.

Как верно указать адрес отправления

Чтобы посылка или письмо дошло до военнослужащего, сначала требуется указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество получателя и, наконец, номер части, где служит друг или родственник. Посылка сначала попадет в единый логистический центр в Москве. Оттуда представители Минобороны РФ доставят отправление в зону спецоперации, а после оно попадет в указанную воинскую часть, где командование уже передаст посылку или письмо адресату.

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Жители ЯНАО в 2023 году отправили родным и друзьям в зону специальной военной операции более 700 посылок. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Почта России». «Почтой России» один отправитель может отправить неограниченное число посылок. Основное ограничение по весу — он не должен превышать десяти килограммов. Посылку нужно передавать в открытом виде. Чтобы посылка или письмо дошло до военнослужащего, сначала требуется указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество получателя и, наконец, номер части, где служит друг или родственник. Посылка сначала попадет в единый логистический центр в Москве. Оттуда представители Минобороны РФ доставят отправление в зону спецоперации, а после оно попадет в указанную воинскую часть, где командование уже передаст посылку или письмо адресату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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