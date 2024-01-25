«Известия»: россияне смогут получать налоговый вычет за домашних животных

26 января 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных после их регистрации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму 26 января. «Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи», — пишут «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В документе отмечается, что именно регистрация будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране. В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. Так, с 1 сентября 2023 года владельцы собак должны ставить питомцев на учет. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию хозяев питомца. Регистрация собаки осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».

В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму 26 января. «Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи», — пишут «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В документе отмечается, что именно регистрация будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране. В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. Так, с 1 сентября 2023 года владельцы собак должны ставить питомцев на учет. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию хозяев питомца. Регистрация собаки осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».