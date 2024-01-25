25 января 2024

«Известия»: россияне смогут получать налоговый вычет за домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка кошек. Пермь, выставка кошек
Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных после их регистрации Фото:

В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму 26 января.

«Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи», — пишут «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В документе отмечается, что именно регистрация будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране.

В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. Так, с 1 сентября 2023 года владельцы собак должны ставить питомцев на учет. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию хозяев питомца. Регистрация собаки осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».

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В России хотят ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму 26 января. «Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи», — пишут «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В документе отмечается, что именно регистрация будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране. В Подмосковье регистрация домашних животных стала обязательной. Так, с 1 сентября 2023 года владельцы собак должны ставить питомцев на учет. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию хозяев питомца. Регистрация собаки осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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