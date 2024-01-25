Курганского волка, загрызшего женщину, проверяют на вирус зомби-косуль

26 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

За биоматериалом курганского волка будут следить в течение месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Волка, который напал на жительницу Петуховского округа Курганской области, проверяют на зомби-вирус, которым болели косули. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В числе заболеваний, на которые проверяли волка, есть и зомби-вирус. Сказали, что будут в течение месяца наблюдать за биоматериалами волка, который напал на женщину», — рассказал URA.RU источник. Согласно официальной версии властей, в результатах анализа материалов, полученных от хищника, не нашли следов бешенства. Источник сообщает, что это заболевание у волка могло быть на начальной стадии, поэтому в результатах экспертизы бешенство могло не отразиться. Вирус, которым страдали курганские зомби-косули, вызывал у животных неадекватное поведение, помутненный взгляд. Тогда Россельхознадзор объявил, что в биологическом материале отдельных животных было выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области появились новые «зомби-косули». Жители заметили в Лебяжьевском округе сибирскую косулю с признаками болезни аналогичной той, которую выявили месяцем ранее у животных в Далматовском округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волка, который напал на жительницу Петуховского округа Курганской области, проверяют на зомби-вирус, которым болели косули. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В числе заболеваний, на которые проверяли волка, есть и зомби-вирус. Сказали, что будут в течение месяца наблюдать за биоматериалами волка, который напал на женщину», — рассказал URA.RU источник. Согласно официальной версии властей, в результатах анализа материалов, полученных от хищника, не нашли следов бешенства. Источник сообщает, что это заболевание у волка могло быть на начальной стадии, поэтому в результатах экспертизы бешенство могло не отразиться. Вирус, которым страдали курганские зомби-косули, вызывал у животных неадекватное поведение, помутненный взгляд. Тогда Россельхознадзор объявил, что в биологическом материале отдельных животных было выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области появились новые «зомби-косули». Жители заметили в Лебяжьевском округе сибирскую косулю с признаками болезни аналогичной той, которую выявили месяцем ранее у животных в Далматовском округе.