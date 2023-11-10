В Курганской области спустя месяц заметили новую «зомби-косулю». Видео

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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные, чучело косули
Больную косулю обнаружили в Лебяжьевском округе Фото:

Жители Курганской области заметили в Лебяжьевском муниципальном округе сибирскую косулю с признаками болезни аналогичной той, которую выявили месяцем ранее у животных в Далматовском округе. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Косулю заметили в Лебяжьевском округе. Симптомы, как в Далматовском округе», — рассказал читатель. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с департаментом природных ресурсов. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее представители власти заявляли, что в октябре в Курганской области были зафиксированы единичные случаи заболеваний сибирской косули, при этом заразных болезней не было выявлено. Осенью 2022 года жители региона также сообщали о больных косулях. Тогда эксперты заключили, что причинами болезней у животных стали бактерии, которые не представляли опасности для населения региона, и сезонный стресс.

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Жители Курганской области заметили в Лебяжьевском муниципальном округе сибирскую косулю с признаками болезни аналогичной той, которую выявили месяцем ранее у животных в Далматовском округе. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Косулю заметили в Лебяжьевском округе. Симптомы, как в Далматовском округе», — рассказал читатель. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с департаментом природных ресурсов. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее представители власти заявляли, что в октябре в Курганской области были зафиксированы единичные случаи заболеваний сибирской косули, при этом заразных болезней не было выявлено. Осенью 2022 года жители региона также сообщали о больных косулях. Тогда эксперты заключили, что причинами болезней у животных стали бактерии, которые не представляли опасности для населения региона, и сезонный стресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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