Больную косулю обнаружили в Лебяжьевском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области заметили в Лебяжьевском муниципальном округе сибирскую косулю с признаками болезни аналогичной той, которую выявили месяцем ранее у животных в Далматовском округе. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Косулю заметили в Лебяжьевском округе. Симптомы, как в Далматовском округе», — рассказал читатель. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с департаментом природных ресурсов. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее представители власти заявляли, что в октябре в Курганской области были зафиксированы единичные случаи заболеваний сибирской косули, при этом заразных болезней не было выявлено. Осенью 2022 года жители региона также сообщали о больных косулях. Тогда эксперты заключили, что причинами болезней у животных стали бактерии, которые не представляли опасности для населения региона, и сезонный стресс.