В Египте екатеринбуржец выпал с балкона в отеле и впал в кому

Мужчина находится в госпитале Египта (архивное фото)
Екатеринбуржец Иван Ширяев выпал с балкона отеля в Хургаде (Египет) и впал в кому. ЧП, по словам его близких, произошло еще 24 января.
«Иван вышел на балкон, чтобы проветриться. Там были слишком низкие перила, он облокотился и перевернулся. Его отвезли в больницу, он впал в кому», — передает Е1.RU слова родственников. Номер находился на втором этаже. Родные уверяют, что мужчина в момент происшествия был трезв.
Вернуться в Россию семья должна 30 января. Близкие переживают, что им придется оставить Ширяева в Египте. «У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги», — добавили родственники.
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