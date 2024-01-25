25 января 2024

В Египте екатеринбуржец выпал с балкона в отеле и впал в кому

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Мужчина находится в госпитале Египта (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Иван Ширяев выпал с балкона отеля в Хургаде (Египет) и впал в кому. ЧП, по словам его близких, произошло еще 24 января.

«Иван вышел на балкон, чтобы проветриться. Там были слишком низкие перила, он облокотился и перевернулся. Его отвезли в больницу, он впал в кому», — передает Е1.RU слова родственников. Номер находился на втором этаже. Родные уверяют, что мужчина в момент происшествия был трезв.

Вернуться в Россию семья должна 30 января. Близкие переживают, что им придется оставить Ширяева в Египте. «У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги», — добавили родственники.

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Екатеринбуржец Иван Ширяев выпал с балкона отеля в Хургаде (Египет) и впал в кому. ЧП, по словам его близких, произошло еще 24 января. «Иван вышел на балкон, чтобы проветриться. Там были слишком низкие перила, он облокотился и перевернулся. Его отвезли в больницу, он впал в кому», — передает Е1.RU слова родственников. Номер находился на втором этаже. Родные уверяют, что мужчина в момент происшествия был трезв. Вернуться в Россию семья должна 30 января. Близкие переживают, что им придется оставить Ширяева в Египте. «У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги», — добавили родственники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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