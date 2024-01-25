Происшествия В Египте екатеринбуржец выпал с балкона в отеле и впал в кому 26 января 2024 в 09:41 Размер текста - 17 + Мужчина находится в госпитале Египта (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Екатеринбуржец Иван Ширяев выпал с балкона отеля в Хургаде (Египет) и впал в кому. ЧП, по словам его близких, произошло еще 24 января. «Иван вышел на балкон, чтобы проветриться. Там были слишком низкие перила, он облокотился и перевернулся. Его отвезли в больницу, он впал в кому», — передает Е1.RU слова родственников. Номер находился на втором этаже. Родные уверяют, что мужчина в момент происшествия был трезв. Вернуться в Россию семья должна 30 января. Близкие переживают, что им придется оставить Ширяева в Египте. «У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги», — добавили родственники. Екатеринбуржец Иван Ширяев выпал с балкона отеля в Хургаде (Египет) и впал в кому. ЧП, по словам его близких, произошло еще 24 января. «Иван вышел на балкон, чтобы проветриться. Там были слишком низкие перила, он облокотился и перевернулся. Его отвезли в больницу, он впал в кому», — передает Е1.RU слова родственников. Номер находился на втором этаже. Родные уверяют, что мужчина в момент происшествия был трезв. Вернуться в Россию семья должна 30 января. Близкие переживают, что им придется оставить Ширяева в Египте. «У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги», — добавили родственники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям