В курганской ГИБДД временно не принимают экзамены и не выдают госномера

В регистрационных отделах курганской ГИБДД произошел сбой системы
Курганская ГИБДД приостановила оказание услуг в регистрационно-экзаменационных отделениях инспекции. Об этом сообщили в управлении полиции региона.
«В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Курганской области приостановлено оказание государственных услуг», — информирует telegram-канал управления МВД. В качестве причины указывается технический сбой в работе.
Специалисты пытаются восстановить систему. О возобновлении работы по оказанию госуслуг будет сообщено дополнительно, рассказали в полиции.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.