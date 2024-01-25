25 января 2024

В курганской ГИБДД временно не принимают экзамены и не выдают госномера

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, гибдд, дпс, снятие автомобильного номера
В регистрационных отделах курганской ГИБДД произошел сбой системы Фото:

Курганская ГИБДД приостановила оказание услуг в регистрационно-экзаменационных отделениях инспекции. Об этом сообщили в управлении полиции региона.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Курганской области приостановлено оказание государственных услуг», — информирует telegram-канал управления МВД. В качестве причины указывается технический сбой в работе.

Специалисты пытаются восстановить систему. О возобновлении работы по оказанию госуслуг будет сообщено дополнительно, рассказали в полиции.

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Курганская ГИБДД приостановила оказание услуг в регистрационно-экзаменационных отделениях инспекции. Об этом сообщили в управлении полиции региона. «В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Курганской области приостановлено оказание государственных услуг», — информирует telegram-канал управления МВД. В качестве причины указывается технический сбой в работе. Специалисты пытаются восстановить систему. О возобновлении работы по оказанию госуслуг будет сообщено дополнительно, рассказали в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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