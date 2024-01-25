Мошенники обманули бойца СВО из Челябинска, взяв с него деньги за оформление несуществующей выплаты. В деле будут разбираться специалисты СКР и Генпрокуратуры РФ, рассказал эксперт «Народного фронта» Вячеслав Курилин.
«Участника СВО из Челябинска обманули, пригласив в частный офис якобы для оформления дополнительной выплаты. За услуги попросили 100 тысяч рублей, а потом перестали выходить на связь», — рассказал Курилин.
Пострадавший боец СВО пояснил, что хотел ребятам купить УАЗ «Буханку» и отправить его на передовую. Это была его мечта. Мужчине оказывается юридическая помощь. «Народный фронт» обратился в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру.
Ранее стало известно, что в Челябинской области зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются сыграть на чувствах женщин, чьи мужья находятся на СВО. Они навязывают им покупку оберегов и произносят различные заклинания за внушительные суммы.
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