25 января 2024

Мошенники обманули с выплатами челябинского бойца СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина мечтал на выплату купить УАЗ и отправить на передовую Фото:
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Мошенники обманули бойца СВО из Челябинска, взяв с него деньги за оформление несуществующей выплаты. В деле будут разбираться специалисты СКР и Генпрокуратуры РФ, рассказал эксперт «Народного фронта» Вячеслав Курилин.

«Участника СВО из Челябинска обманули, пригласив в частный офис якобы для оформления дополнительной выплаты. За услуги попросили 100 тысяч рублей, а потом перестали выходить на связь», — рассказал Курилин.

Пострадавший боец СВО пояснил, что хотел ребятам купить УАЗ «Буханку» и отправить его на передовую. Это была его мечта. Мужчине оказывается юридическая помощь. «Народный фронт» обратился в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру.

Ранее стало известно, что в Челябинской области зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются сыграть на чувствах женщин, чьи мужья находятся на СВО. Они навязывают им покупку оберегов и произносят различные заклинания за внушительные суммы.

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Мошенники обманули бойца СВО из Челябинска, взяв с него деньги за оформление несуществующей выплаты. В деле будут разбираться специалисты СКР и Генпрокуратуры РФ, рассказал эксперт «Народного фронта» Вячеслав Курилин. «Участника СВО из Челябинска обманули, пригласив в частный офис якобы для оформления дополнительной выплаты. За услуги попросили 100 тысяч рублей, а потом перестали выходить на связь», — рассказал Курилин. Пострадавший боец СВО пояснил, что хотел ребятам купить УАЗ «Буханку» и отправить его на передовую. Это была его мечта. Мужчине оказывается юридическая помощь. «Народный фронт» обратился в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру. Ранее стало известно, что в Челябинской области зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются сыграть на чувствах женщин, чьи мужья находятся на СВО. Они навязывают им покупку оберегов и произносят различные заклинания за внушительные суммы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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