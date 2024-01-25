25 января 2024

Челябинцам посоветовали не убегать при встрече с волками

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в Зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, волк
Волки расценивают побег как сигнал к нападению Фото:

Жителям Челябинской области посоветовали не убегать при встрече с волками, чтобы не провоцировать нападение. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Категорически нельзя убегать — это с высокой вероятностью спровоцирует нападение. Если укрыться невозможно и нападение произошло, нужно громко кричать и звать на помощь, отбиваться любыми подручными средствами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что при виде волка нельзя к нему приближаться, нужно постараться обойти его или примкнуть к группе людей. При агрессии животного стоит укрыться в подъезде, машине, дворе и набрать 112.

«Помимо того, что волк может серьезно покалечить и нанести смертельные травмы, он еще является переносчиком бешенства, сибирской язвы и ряда других заболеваний. Численность этого хищника находится у нас на особом контроле. Благодаря профилактическим мероприятиям за последние пять лет в области удалось сократить численность волка более чем на 40%», — сообщил начальник управления охраны объектов животного мира минэкологии региона Андрей Питовин.

Двух крупных волков обнаружили 24 января в Аше по дороге в профилакторий «Березки». Диких животных заметили на дороге: один скрылся в лесу, второй бежал вдоль дороги со скоростью автомобиля.

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Жителям Челябинской области посоветовали не убегать при встрече с волками, чтобы не провоцировать нападение. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Категорически нельзя убегать — это с высокой вероятностью спровоцирует нападение. Если укрыться невозможно и нападение произошло, нужно громко кричать и звать на помощь, отбиваться любыми подручными средствами», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что при виде волка нельзя к нему приближаться, нужно постараться обойти его или примкнуть к группе людей. При агрессии животного стоит укрыться в подъезде, машине, дворе и набрать 112. «Помимо того, что волк может серьезно покалечить и нанести смертельные травмы, он еще является переносчиком бешенства, сибирской язвы и ряда других заболеваний. Численность этого хищника находится у нас на особом контроле. Благодаря профилактическим мероприятиям за последние пять лет в области удалось сократить численность волка более чем на 40%», — сообщил начальник управления охраны объектов животного мира минэкологии региона Андрей Питовин. Двух крупных волков обнаружили 24 января в Аше по дороге в профилакторий «Березки». Диких животных заметили на дороге: один скрылся в лесу, второй бежал вдоль дороги со скоростью автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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