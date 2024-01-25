Полицейские города Шадринска раскрыли все убийства

26 января 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Шадринская полиция подвела итоги за 2023 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области в 2023 году сотрудники УМВД раскрыли все преступления, связанные с убийствами, разбоями и грабежами. Об этом депутатам гордумы сообщил начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский», полковник полиции Вадим Ищенко. «По информации Вадима Вадимовича оперативная обстановка на территории города Шадринска в 2023 году оставалась стабильной и контролируемой. <…> Анализируя работу по отдельным видам преступлений, следует отметить 100-процентную раскрываемость по таким составам как: убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи», — указано в сообщении, размещенном в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники полиции рассмотрели 26 090 сообщений и заявлений граждан, что на 2,2% больше, чем в 2022 году. Количество зарегистрированных преступлений в городе выросло на 14,9% и составило 1 343. В Шадринске в разы снизилось число преступлений, совершенных группой лиц, ранее судимыми и ранее совершавшими преступления, а также преступлений на бытовой почве. Ранее стало известно, что курганская полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году. А по стране регион второй год подряд занимает девятое место по этому показателю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Шадринске Курганской области в 2023 году сотрудники УМВД раскрыли все преступления, связанные с убийствами, разбоями и грабежами. Об этом депутатам гордумы сообщил начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский», полковник полиции Вадим Ищенко. «По информации Вадима Вадимовича оперативная обстановка на территории города Шадринска в 2023 году оставалась стабильной и контролируемой. <…> Анализируя работу по отдельным видам преступлений, следует отметить 100-процентную раскрываемость по таким составам как: убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи», — указано в сообщении, размещенном в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники полиции рассмотрели 26 090 сообщений и заявлений граждан, что на 2,2% больше, чем в 2022 году. Количество зарегистрированных преступлений в городе выросло на 14,9% и составило 1 343. В Шадринске в разы снизилось число преступлений, совершенных группой лиц, ранее судимыми и ранее совершавшими преступления, а также преступлений на бытовой почве. Ранее стало известно, что курганская полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году. А по стране регион второй год подряд занимает девятое место по этому показателю.