В Челябинской области на треть упал спрос на загородную недвижимость

В Челябинской области в январе 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на загородную недвижимость упал на 35%. Наиболее вероятной причиной снижения интереса челябинцев к коттеджам эксперты назвали повышение ставок по ипотеке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинской области спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке», — рассказали в пресс-службе.
Также аналитики отметили, что на данный момент в мегаполисе на продажу выставлено около 8 600 загородных домов. Среди них больше всего домов — почти 6,5 тысячи объектов, более 1,3 тысячи дач, 614 коттеджей и почти 200 объявлений о продаже таунхаусов.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.