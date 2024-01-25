25 января 2024

В Челябинской области на треть упал спрос на загородную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, коттедж, дом в лесу
Спрос на загородные дома под Челябинском снизился из-за повышения ставок по ипотеке Фото:

В Челябинской области в январе 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на загородную недвижимость упал на 35%. Наиболее вероятной причиной снижения интереса челябинцев к коттеджам эксперты назвали повышение ставок по ипотеке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинской области спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке», — рассказали в пресс-службе.

Также аналитики отметили, что на данный момент в мегаполисе на продажу выставлено около 8 600 загородных домов. Среди них больше всего домов — почти 6,5 тысячи объектов, более 1,3 тысячи дач, 614 коттеджей и почти 200 объявлений о продаже таунхаусов.

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В Челябинской области в январе 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на загородную недвижимость упал на 35%. Наиболее вероятной причиной снижения интереса челябинцев к коттеджам эксперты назвали повышение ставок по ипотеке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили, что на данный момент в мегаполисе на продажу выставлено около 8 600 загородных домов. Среди них больше всего домов — почти 6,5 тысячи объектов, более 1,3 тысячи дач, 614 коттеджей и почти 200 объявлений о продаже таунхаусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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