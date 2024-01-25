В Челябинской области на треть упал спрос на загородную недвижимость

26 января 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Спрос на загородные дома под Челябинском снизился из-за повышения ставок по ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в январе 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на загородную недвижимость упал на 35%. Наиболее вероятной причиной снижения интереса челябинцев к коттеджам эксперты назвали повышение ставок по ипотеке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили, что на данный момент в мегаполисе на продажу выставлено около 8 600 загородных домов. Среди них больше всего домов — почти 6,5 тысячи объектов, более 1,3 тысячи дач, 614 коттеджей и почти 200 объявлений о продаже таунхаусов.

В Челябинской области в январе 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на загородную недвижимость упал на 35%. Наиболее вероятной причиной снижения интереса челябинцев к коттеджам эксперты назвали повышение ставок по ипотеке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили, что на данный момент в мегаполисе на продажу выставлено около 8 600 загородных домов. Среди них больше всего домов — почти 6,5 тысячи объектов, более 1,3 тысячи дач, 614 коттеджей и почти 200 объявлений о продаже таунхаусов.