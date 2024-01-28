Россияне на фоне стресса стали чаще страдать гипертонией

Росстат зафиксировал рост числа больных гипертонией в РФ

29 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

За два года в России почти на 13% выросло число случаев заболеваний, связанных с гипертонией Фото: Екатерина Сычкова За два года (2020-2022) в России на 12,71% выросло количество гипертоников, следует из отчета Росстата «Здравоохранение в России 2023», с которым ознакомилось URA.RU. Причинами возникновения заболевания являются стрессы, потребление большого количества вредной пищи (насыщенной жирами, сахаром) и гиподинамия (снижение физической активности). Сколько в России больных гипертонией По данным Росстата, в стране за два года (2020-2022) на 12,71% выросло общее число граждан с высоким давлением. Увеличилась и частота выявлений на 25,59%, а также темпы роста: в 2021 году на 4,63%, в 2022 году уже на 7,72%. Всего в РФ зафиксировано 18,5 млн заболеваний. Сейчас практически каждый восьмой россиянин (12,59%) имеет проблемы с повышенным давлением (по данным Росстата, на 1 января 2023 года население страны составило чуть больше 146, 44 млн человек). Основные причины развития гипертонии у россиян Новость по теме Головная боль: причины и решение «Основная причина гипертензии — это нарушение трофики (питания) тканей. Возникают проблемы с кровоснабжением и организму приходится повышать артериальное давление. Рост гипертензии скорее всего у нас происходит из-за того, что мы стали хуже питаться и стали меньше двигаться. Редкий человек проходит в день необходимые 15 тысяч шагов. Мы едим больше скверной еды, перенасыщенной жирами, сахаром. Во-первых, так мы заедаем свой стресс. Он у нас в жизни происходит последние четыре года. Во-вторых, пища наша меняется из-за роста стоимости продуктов. Допустим, пять лет назад люди больше употребляли белков, качественного мяса, сейчас же чаще заменяют это все на жиры и углеводы», — рассказал URA.RU Павел Хорошев. В беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объяснил, что вредная еда (жирная, с высоким содержанием сахара) способствует выработке гормона счастья и снижает стресс. «Почему люди заедают стресс именно вредной едой? К сожалению, только такая пища способствует выработке гормонов счастья в мозгу человека, речь идет про эндорфины и энкефалины. Это обычно сладкая и жирная пища. Фастфуд, жирное мороженое, шоколад, шоколадные конфеты, чипсы. Возможно, также просто людям именно такая еда нравится, поэтому они ее и употребляют в состоянии стресса. Никто его не будет заедать запеченной в духовом шкафу рыбой и овощным салатом, заправленным оливковым маслом. Люди заедают последствия хронического стресса и набирают лишние килограммы жира. А ожирение неизбежно осложняется дислипидемиями, которые и проявляются закупоркой магистральных сосудов. Это одна из причин роста атеросклероза. Артериальная гипертензия — одно из типичных осложнений абдоминального ожирения», — отметил он. Программы по лечению гипертонии в России Новость по теме Кардиолог назвал несколько способов отсрочить гипертонию Врач Хорошев подчеркнул, что РФ сейчас активно проводятся операции по лечению гипертонии. «Поскольку причина гипертонии — это забитые сосуды, то правительство России делает достаточно хорошие вещи. Например, закупаются классные зарубежные стенты. Эта конструкция представляет собой трубчатую спиральку. Она доставляется в сосуд, а именно в место, забитое атеросклеротической бляшкой, распускается и придавливает ее к стенке. Через 20 минут операция закончена и человек спасен от смерти. То есть, если до этого у пациента из-за бляшки было ограничение в проходимости в сосуде на 70%, то после установки стента почти на 90% она будет восстановлена. Также в России были закуплены аппараты, с помощью которых можно понять, есть ли нарушение проходимости того или иного сосуда. Процедура называется коронарография. Я бы рекомендовал каждому человеку после 50-ти ее проходить», — посоветовал он. Собеседник агентства добавил, что сама по себе гипертония является сигналом того, что сосуды человека забиты. «Смерть происходит не из-за артериальной гипертензии, она является неким появлением дыма в квартире. Это значит, что где-то что-то не так, где-то какая-то ткань умирает и требует повышенного кровоснабжения. То есть артериальная гипертензии наоборот спасает человека. Она говорит, что где-то забит сосуд, и ткань, которую он снабжает, срочно нужно накормить. Все решается просто. Мы сегодня можем ежегодно спасать сотни тысяч жизней», — заявил Хорошев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За два года (2020-2022) в России на 12,71% выросло количество гипертоников, следует из отчета Росстата «Здравоохранение в России 2023», с которым ознакомилось URA.RU. Причинами возникновения заболевания являются стрессы, потребление большого количества вредной пищи (насыщенной жирами, сахаром) и гиподинамия (снижение физической активности). По данным Росстата, в стране за два года (2020-2022) на 12,71% выросло общее число граждан с высоким давлением. Увеличилась и частота выявлений на 25,59%, а также темпы роста: в 2021 году на 4,63%, в 2022 году уже на 7,72%. Всего в РФ зафиксировано 18,5 млн заболеваний. Сейчас практически каждый восьмой россиянин (12,59%) имеет проблемы с повышенным давлением (по данным Росстата, на 1 января 2023 года население страны составило чуть больше 146, 44 млн человек). «Основная причина гипертензии — это нарушение трофики (питания) тканей. Возникают проблемы с кровоснабжением и организму приходится повышать артериальное давление. Рост гипертензии скорее всего у нас происходит из-за того, что мы стали хуже питаться и стали меньше двигаться. Редкий человек проходит в день необходимые 15 тысяч шагов. Мы едим больше скверной еды, перенасыщенной жирами, сахаром. Во-первых, так мы заедаем свой стресс. Он у нас в жизни происходит последние четыре года. Во-вторых, пища наша меняется из-за роста стоимости продуктов. Допустим, пять лет назад люди больше употребляли белков, качественного мяса, сейчас же чаще заменяют это все на жиры и углеводы», — рассказал URA.RU Павел Хорошев. В беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объяснил, что вредная еда (жирная, с высоким содержанием сахара) способствует выработке гормона счастья и снижает стресс. «Почему люди заедают стресс именно вредной едой? К сожалению, только такая пища способствует выработке гормонов счастья в мозгу человека, речь идет про эндорфины и энкефалины. Это обычно сладкая и жирная пища. Фастфуд, жирное мороженое, шоколад, шоколадные конфеты, чипсы. Возможно, также просто людям именно такая еда нравится, поэтому они ее и употребляют в состоянии стресса. Никто его не будет заедать запеченной в духовом шкафу рыбой и овощным салатом, заправленным оливковым маслом. Люди заедают последствия хронического стресса и набирают лишние килограммы жира. А ожирение неизбежно осложняется дислипидемиями, которые и проявляются закупоркой магистральных сосудов. Это одна из причин роста атеросклероза. Артериальная гипертензия — одно из типичных осложнений абдоминального ожирения», — отметил он. Врач Хорошев подчеркнул, что РФ сейчас активно проводятся операции по лечению гипертонии. «Поскольку причина гипертонии — это забитые сосуды, то правительство России делает достаточно хорошие вещи. Например, закупаются классные зарубежные стенты. Эта конструкция представляет собой трубчатую спиральку. Она доставляется в сосуд, а именно в место, забитое атеросклеротической бляшкой, распускается и придавливает ее к стенке. Через 20 минут операция закончена и человек спасен от смерти. То есть, если до этого у пациента из-за бляшки было ограничение в проходимости в сосуде на 70%, то после установки стента почти на 90% она будет восстановлена. Также в России были закуплены аппараты, с помощью которых можно понять, есть ли нарушение проходимости того или иного сосуда. Процедура называется коронарография. Я бы рекомендовал каждому человеку после 50-ти ее проходить», — посоветовал он. Собеседник агентства добавил, что сама по себе гипертония является сигналом того, что сосуды человека забиты. «Смерть происходит не из-за артериальной гипертензии, она является неким появлением дыма в квартире. Это значит, что где-то что-то не так, где-то какая-то ткань умирает и требует повышенного кровоснабжения. То есть артериальная гипертензии наоборот спасает человека. Она говорит, что где-то забит сосуд, и ткань, которую он снабжает, срочно нужно накормить. Все решается просто. Мы сегодня можем ежегодно спасать сотни тысяч жизней», — заявил Хорошев.