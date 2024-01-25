В ХМАО подросток во время ссоры зарезал своего знакомого

26 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Подросток из Нижневартовска убил знакомого из-за ревности Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, 25 января 2024 года обвиняемый, находясь в помещении гаража, расположенного около дома 38 по улице Индустриальная города Нижневартовска, в ходе ссоры с 20-летним знакомым нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — сообщили в ведомстве. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Ранее высказывалась версия, что подросток пошел на отчаянный шаг из-за девушки, которую приревновал к знакомому. В СК данную версию не подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Знакомый пострадавшего хотел познакомиться с девушкой, у которой уже был молодой человек.

В Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, 25 января 2024 года обвиняемый, находясь в помещении гаража, расположенного около дома 38 по улице Индустриальная города Нижневартовска, в ходе ссоры с 20-летним знакомым нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — сообщили в ведомстве. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Ранее высказывалась версия, что подросток пошел на отчаянный шаг из-за девушки, которую приревновал к знакомому. В СК данную версию не подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Знакомый пострадавшего хотел познакомиться с девушкой, у которой уже был молодой человек.