25 января 2024

В ХМАО подросток во время ссоры зарезал своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
Подросток из Нижневартовска убил знакомого из-за ревности Фото:

В Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«По версии следствия, 25 января 2024 года обвиняемый, находясь в помещении гаража, расположенного около дома 38 по улице Индустриальная города Нижневартовска, в ходе ссоры с 20-летним знакомым нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — сообщили в ведомстве.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Ранее высказывалась версия, что подросток пошел на отчаянный шаг из-за девушки, которую приревновал к знакомому. В СК данную версию не подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Знакомый пострадавшего хотел познакомиться с девушкой, у которой уже был молодой человек.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, 25 января 2024 года обвиняемый, находясь в помещении гаража, расположенного около дома 38 по улице Индустриальная города Нижневартовска, в ходе ссоры с 20-летним знакомым нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — сообщили в ведомстве. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Ранее высказывалась версия, что подросток пошел на отчаянный шаг из-за девушки, которую приревновал к знакомому. В СК данную версию не подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Знакомый пострадавшего хотел познакомиться с девушкой, у которой уже был молодой человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...