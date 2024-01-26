В Челябинской области работники стали чаще умирать на рабочих местах

Профсоюзы намерены снизить смертность от общих заболеваний за счет массовой диспансеризации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области в 2023 году выросло количество смертей сотрудников на рабочем месте. Как URA.RU рассказала главный техинспектор труда Федерации профсоюзов региона Татьяна Иванова, в основном сотрудники умирают от инфарктов.

«Большое количество случаев смерти фиксируем на территории работодателя. Все случаи расследуются, но по решению комиссии не связываются с производством. Смерти происходят от общих заболеваний: часто это инфаркты и инсульты на работе. Прирост таких случаев в среднем составил 0,5%. По ряду заболеваний — 2%», — рассказала URA.RU Иванова.

Председатель федерации Олег Екимов обратил внимание на то, что бороться со смертями на рабочих местах будут, применяя подписанное в 2023 году терсоглашение между работодателями, профсоюзами и властями. Если раньше заниматься здоровьесбережением и диспансеризацией по нему должны были лишь подписанты документа, теперь эти требования распространились практически на все организации.

Иванова отметила, что статистика производственного травматизма изменилась незначительно. В течение 2023 года был отмечен 161 несчастный случай. Если сравнивать с 2022 годом, то наблюдалось снижение: годом ранее произошло 166 случаев. Со смертями в 2023 году было 33 происшествия, столько же и в 2022 году. При этом погибло 44 работника, в том числе две женщины. Произошел рост: в 2022 году погиб 41 человек, включая три женщины.

В основном работники погибали от защемления между движущимися механизмами, из-за падения с высоты и ДТП. Больше всего погибали в строительстве и производстве стройматериалов. Далее по уровню опасности шли металлургия и добывающая промышленность, замыкали пятерку опасных производств обрабатывающие отрасли. Примерно так же и в 2022 году.

Специалисты проанализировали, что становилось причиной травматизма на рабочем месте. Выяснилось, что на показателях сказывались неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Другими причинами становились нарушения правил дорожного движения, причем не всегда со стороны пострадавших, и неудовлетворительное содержание рабочих мест.