В Тюмени пройдет кулинарный мастер-класс «Адская кухня»

Тюменцы в выходные продегустируют кухню народов мира. Приготовить эти блюда жители областной столицы смогут сами. Редакция URA.RU узнала, где в Тюмени проходят самые интересные кулинарные мастер-классы.
Фаст-фуд
В тюменской сети Tesla Burger пройдут мастер-классы по приготовлению гамбургеров и лимонада. Бургер с котлетой из говядины с разными соусами и овощами кулинары могут продегустировать сами после приготовления.
Экзотика
В кулинарной школе холдинга «Максим» тюменцы приготовят блюда грузинской и тайской кухни. Секреты готовки чахохбили и супа том-ям с креветками раскроют опытные шеф-повара.
Для детей
Кулинарный мастер-класс по мотивам кулинарного шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница» организовали в школе Cook&Run. В роли участников — дети. Для каждого испытания придумывается новое задание, поэтому приятные и вкусные сюрпризы гарантированы на протяжении двух часов шоу.
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