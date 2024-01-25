25 января 2024

В Тюмени пройдет кулинарный мастер-класс «Адская кухня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, шулюм, еда, приготовление еды, готовка еды, шурпа, рука с ложкой, похлебка
Участниками мастер-класса по мотивам популярного кулинарного шоу станут дети Фото:

Тюменцы в выходные продегустируют кухню народов мира. Приготовить эти блюда жители областной столицы смогут сами. Редакция URA.RU узнала, где в Тюмени проходят самые интересные кулинарные мастер-классы.

Фаст-фуд

В тюменской сети Tesla Burger пройдут мастер-классы по приготовлению гамбургеров и лимонада. Бургер с котлетой из говядины с разными соусами и овощами кулинары могут продегустировать сами после приготовления.

Экзотика

В кулинарной школе холдинга «Максим» тюменцы приготовят блюда грузинской и тайской кухни. Секреты готовки чахохбили и супа том-ям с креветками раскроют опытные шеф-повара.

Для детей

Кулинарный мастер-класс по мотивам кулинарного шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница» организовали в школе Cook&Run. В роли участников — дети. Для каждого испытания придумывается новое задание, поэтому приятные и вкусные сюрпризы гарантированы на протяжении двух часов шоу.

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Тюменцы в выходные продегустируют кухню народов мира. Приготовить эти блюда жители областной столицы смогут сами. Редакция URA.RU узнала, где в Тюмени проходят самые интересные кулинарные мастер-классы. Фаст-фуд В тюменской сети Tesla Burger пройдут мастер-классы по приготовлению гамбургеров и лимонада. Бургер с котлетой из говядины с разными соусами и овощами кулинары могут продегустировать сами после приготовления. Экзотика В кулинарной школе холдинга «Максим» тюменцы приготовят блюда грузинской и тайской кухни. Секреты готовки чахохбили и супа том-ям с креветками раскроют опытные шеф-повара. Для детей Кулинарный мастер-класс по мотивам кулинарного шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница» организовали в школе Cook&Run. В роли участников — дети. Для каждого испытания придумывается новое задание, поэтому приятные и вкусные сюрпризы гарантированы на протяжении двух часов шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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